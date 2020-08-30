被問2022年規劃 鄭文燦林右昌表示先專心市政
有媒體報導，基隆市長林右昌可能代表民進黨角逐2022年台北市長選舉，桃園市長鄭文燦與林右昌今天被媒體詢問關於2022年的選舉布局時，兩人都表示，會先專心市政。
鄭文燦與林右昌下午出席「和平安心遊 作伙來基桃」桃園基隆雙市長大溪和平老街巡禮記者會，會中接受媒體聯訪，面對記者詢問對於2022年的布局，鄭文燦表示，「現在討論2022確實還有點早，我是專心市政、努力建設、心無旁騖。」
記者詢問林右昌，有媒體點名他可能代表民進黨角逐2022年台北市長選舉，林右昌說，他是基隆市長，現在最重要的工作是如何把基隆市政在預計的進程內做好，現在每天的心情是「只要過一天，當市長的時間就少一天」。
林右昌指出，市府團隊有強烈的急迫感，把1天當成2、3天在用，希望多為基隆爭取經費、建設，讓市政改變的進度加快，基隆市明年預計舉辦「基隆城市博覽會」，有很多工作要推動進行，「把市長工作做好比較重要，選舉的事情還很久，也不去做這樣的思考。」
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