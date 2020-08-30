苗栗新住民演自己心路歷程 「台灣心客家情」大成功

苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊20多名學員，素人今天出師成果展，帶著小孩演出「台灣心客家情」，劇中人有如她們自己初來乍到台灣的心路歷程，感受格外深刻，演完個個都哭花了臉上的彩妝。

苗栗縣政府委託感恩慈善協會經營苗南區新住民家庭服務中心，今年7月首推新住民客家多元劇工作坊，越南、印尼及大陸新住民20多人，帶著小孩每周一、三、四晚間上課，2個月的課程，今天上午成果發表會在婦幼館演出，移民署新住民發展基金委員梁金如、苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員徐筱菁、孫素娥等人到場。

苗南區新住民家庭服務中心社工督導劉筱菁分享，她指出學員來各國，不會講客家話，就算會講客家話，也因國家不同用詞音譯也會不一樣，鴨子聽雷，有聽沒有懂，「台灣心客家情」有段要跳123456789，就有人偏偏6唸不出來，經過不斷練習，終於可以上場。

「台灣心客家情」刻畫新住民嫁到客家庄心路歷程，其中一段婆婆要吃飯，新住民媳婦聽不懂，看肢體語言又誤會，拿來胃藥，煮出的食物又被嫌怪味道，劇情笑中帶淚，學員格外有感，印尼嫁來台灣的房曉賢認為到新住民家庭服務中心，可以交朋友、學客家話突破語言隔閡，更容易了解客家文化，她很開心可以演出。