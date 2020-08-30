快訊

驚悚！新竹國際風箏節女童遭捲上天擺盪 臉頸擦傷嚇哭

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗新住民演自己心路歷程 「台灣心客家情」大成功

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影
苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影

苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊20多名學員，素人今天出師成果展，帶著小孩演出「台灣心客家情」，劇中人有如她們自己初來乍到台灣的心路歷程，感受格外深刻，演完個個都哭花了臉上的彩妝。

苗栗縣政府委託感恩慈善協會經營苗南區新住民家庭服務中心，今年7月首推新住民客家多元劇工作坊，越南、印尼及大陸新住民20多人，帶著小孩每周一、三、四晚間上課，2個月的課程，今天上午成果發表會在婦幼館演出，移民署新住民發展基金委員梁金如、苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員徐筱菁、孫素娥等人到場。

苗南區新住民家庭服務中心社工督導劉筱菁分享，她指出學員來各國，不會講客家話，就算會講客家話，也因國家不同用詞音譯也會不一樣，鴨子聽雷，有聽沒有懂，「台灣心客家情」有段要跳123456789，就有人偏偏6唸不出來，經過不斷練習，終於可以上場。

「台灣心客家情」刻畫新住民嫁到客家庄心路歷程，其中一段婆婆要吃飯，新住民媳婦聽不懂，看肢體語言又誤會，拿來胃藥，煮出的食物又被嫌怪味道，劇情笑中帶淚，學員格外有感，印尼嫁來台灣的房曉賢認為到新住民家庭服務中心，可以交朋友、學客家話突破語言隔閡，更容易了解客家文化，她很開心可以演出。

結尾她們喊出「台灣心客家情，台灣媳婦找到幸福、找到愛」，家人紛紛上台獻花，場面相當溫馨，許多學員都哭紅了眼，梁金如肯定這場演出，她表示，入境隨俗學客家話，更容易融入社會、適應環境，多一種語言、也多一種資源。

苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影
苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影
苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影
苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影
苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影
苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊，今天成果展演出「台灣心客家情」，氣氛溫馨熱鬧。記者范榮達／攝影

新住民 客家話 語言

延伸閱讀

新住民培力網2.0改版上線 7國語言攏ㄟ通

到苗栗點臭豆腐 「神奇配菜」讓他好傻眼：超不習慣！

移民署關懷新住民 行動列車宅配愛

新北市宣布啟動「新住民二代培力光榮計畫」

相關新聞

苗栗新住民演自己心路歷程 「台灣心客家情」大成功

苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊20多名學員，素人今天出師成果展，帶著小孩演出「台灣心客家情」，劇中...

【即時短評】騎一趟就知道 苗縣府正視機車族心聲

台灣人口2300萬，機車就高達1萬5000輛，許多人的日常是騎機車代步，但道路充滿了對機車族不友善設計，甚至有主事者騎一...

拍賣綠商品表揚甘藷王 鄭文燦：新學年採購履歷大豆

桃園市長鄭文燦今天上午前往大園區分別參加桃園市綠色消費樂購季及大園區甘藷評鑑推廣行銷活動，為桃園在地綠色產品行銷，表揚大...

機車2段式左轉了嗎？ 苗栗優先檢討15處明顯矛盾路口

苗栗縣頭份市中華路台1己線到中正路間，內側車道禁行機車路段及機車2段式左轉路口，標準一變再變，縣府啟動專案檢討合理性，鎖...

桃園20個長照據點經申請成伯公照護站 遭疑資源重疊

桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務，不過遭議員...

「義料之外-六家有義士」 竹北六張犁接地氣展登場

義民節為北部客家族群重要節日，今年全國義民祭由新竹縣的大隘祭典區輪值，目前正值活動期間，由文化局與國立交通大學共同籌畫的...

5公頃大湳雅公園將升級 增兒童遊具、五感花園

新竹市北區東西向快速道路台68線旁武陵路段過去缺乏綠地，市府兩年前活化部分台大醫院湳雅院區預定地，將3公頃閒置土地改造為...

桃園三民蝙蝠洞50隻蝙蝠現蹤 達人：20多年沒看過了

桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，桃園市政府觀光旅遊局推出2020北橫探險節，其中「三民蝙蝠洞」更是熱門景點，最令人振奮...

頭份市124甲縣道禁行機車地方反映不便 部分路段試開放

國道1號苗栗縣頭份交流道聯絡道124甲縣道，全線禁行機車，地方迭有反映機車族造成加油、下田工作等不便，苗栗縣道路交通安全...

「桃園版松菸」招商不利 龍潭十一份園區挨批養蚊

桃園市龍潭十一份觀光文化園區有「桃園版松菸」之稱，市府觀旅局去年8月完成整建，但OT營運移轉案已流標3次，市議員批評「市...

竹科生活圈／國衛院落羽松 竹南冬季亮點

國家衛生研究院在苗栗縣竹南科學園區的永久院址擁有廣闊的院區環境，室外有大片的休閒綠地及林蔭，還有環境雅致的步道，成為鄰近...

小花蔓澤蘭收購 每公斤5元

新竹林區管理處9月開始在桃竹苗地區收購小花蔓澤蘭，每公斤5元，苗栗縣10年前曾加碼1倍以每公斤10元收購，結果各鄉鎮都見...

熱門新聞

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。