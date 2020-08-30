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拍賣綠商品表揚甘藷王 鄭文燦：新學年採購履歷大豆

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）拍賣桃園環保綠色標章商品買1送1便宜，吸引民眾排隊搶購。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）拍賣桃園環保綠色標章商品買1送1便宜，吸引民眾排隊搶購。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午前往大園區分別參加桃園市綠色消費樂購季及大園區甘藷評鑑推廣行銷活動，為桃園在地綠色產品行銷，表揚大園農民張福財榮獲「甘藷王」頒發獎狀獎金，鄭文燦表示，為落實在地生產、在地消費的在地化政策，校園營養午餐優先採購在地有機蔬菜，今年新學年度起，學校將採購產銷履歷大豆，並希望擴及在地漁獲食材。

市政府環保局、大園區農會分別在大園區軍史公園，舉辦綠色消費樂購季及航空噪音防制宣導、大園區甘藷評鑑暨推廣行銷活動，環保局提供推出桃園在地廠商的優質綠色產品，打出買1送1拍賣環保洗潔劑組合優惠價，吸引許多民眾排隊搶購，鄭文燦代表將價值萬元的衛生紙、洗衣精商品捐贈懷德風箏緣地育幼院。

他隨後席出席大園區甘藷評鑑推廣行銷活動，稱讚大園農民種出的台農57、66號甘藷（地瓜）甜度高、口感綿密，農民張福財種出甘藷勇奪「甘藷王」，鄭文燦頒發獎狀及3000元獎金表揚，肯定大園農民栽種瓜甜度高、口感、品質好的甘藷，參觀民眾懷舊焢窯樂趣。

鄭文燦說，桃園綠色消費樂購季邁入第7年，過去與賣場合作舉辦受消費者歡迎，今年推廣到各廟埕、漁港、社區等不同場所舉行，預計舉辦20多場拍賣活動，提供民眾最實惠價格購買綠色標章商品、食材，尤其桃園是許多環保產品生產重鎮，環保標章產品數量全台第一，市府推動綠色消費、有助桃園產業發展，也為積極落實綠色採購，落實在地生產、在地消費。

桃園市大園區舉辦甘藷評鑑推廣活動，吸引民眾體驗挖地瓜及焢窯樂趣，十分熱鬧有趣。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區舉辦甘藷評鑑推廣活動，吸引民眾體驗挖地瓜及焢窯樂趣，十分熱鬧有趣。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）表揚大園區甘藷評鑑勇奪「甘藷王」的農民張福財（右），頒發獎狀及獎金肯定種出好甘藷。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左）表揚大園區甘藷評鑑勇奪「甘藷王」的農民張福財（右），頒發獎狀及獎金肯定種出好甘藷。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）拍賣推銷桃園環保綠色標章商品買1送1，贈送育幼院環保商品使用，推廣綠色消費。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）拍賣推銷桃園環保綠色標章商品買1送1，贈送育幼院環保商品使用，推廣綠色消費。記者曾增勳／攝影

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