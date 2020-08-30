快訊

開放美豬 謝龍介爆料來台美衛部長就是瘦肉精老闆

9月起機場改驗唾液 指揮中心：不影響防疫安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園20個長照據點經申請成伯公照護站 遭疑資源重疊

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務。圖／桃園市客家事務局提供
桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務。圖／桃園市客家事務局提供

桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務，不過遭議員質疑與長照2.0資源重疊；客家事務局回應，伯公照護站雖原本為C級長照站據點，但有加入許多新服務，沒有資源重疊的狀況。

市議員謝美英指出「伯公照護站看起來就是長照守護網的一支，功能與長照2.0有不一樣嗎？」她質疑，既然是一樣的東西，卻讓民眾誤以為多了20個照護站，不惜將經費花在把數字做大做美實在浪費。

謝美英說，原本就有人力做客語服務，難道因為伯公照護站所以再擴編客語人員？她認為，現有許多建設導致經費緊繃，希望將錢花在刀口上，至於中央補助的經費也不該用在資源重疊，要市府想辦法改善。

何明光表示，C級巷弄長照站據點可自行申請加入伯公照護站，經審核過關後由客委會補助經費，會在據點空間內加入客家元素，且許多長輩只會說客家話，因此還設有客語志工的服務，能讓長輩們覺得比較親切，藉此展現並推廣客家文化。

對於遭質疑資源重疊，客家事務局綜合規劃科長楊安光回應，伯公照護站會依各站點需求不同，有不同客家元素的服務，如客家文化環境布置、客語志工、客家文化活動、交通接駁、營養津貼、客語照服員培訓、送藥到點服務及老幼共學等，不認為資源有重疊。

桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務。圖／桃園市客家事務局提供
桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務。圖／桃園市客家事務局提供

延伸閱讀

桃園大棟山設風景區 啟動申請評鑑

桃園、新北圖書共享進階可跨市還書 預計10月上路

客委會擬擴大編制 推廣客語盼使用人口倍增

連俞涵曝「S→XS」減肥法 驚喊：過去人生都白活！

相關新聞

桃園20個長照據點經申請成伯公照護站 遭疑資源重疊

桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務，不過遭議員...

「義料之外-六家有義士」 竹北六張犁接地氣展登場

義民節為北部客家族群重要節日，今年全國義民祭由新竹縣的大隘祭典區輪值，目前正值活動期間，由文化局與國立交通大學共同籌畫的...

5公頃大湳雅公園將升級 增兒童遊具、五感花園

新竹市北區東西向快速道路台68線旁武陵路段過去缺乏綠地，市府兩年前活化部分台大醫院湳雅院區預定地，將3公頃閒置土地改造為...

桃園三民蝙蝠洞50隻蝙蝠現蹤 達人：20多年沒看過了

桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，桃園市政府觀光旅遊局推出2020北橫探險節，其中「三民蝙蝠洞」更是熱門景點，最令人振奮...

頭份市124甲縣道禁行機車地方反映不便 部分路段試開放

國道1號苗栗縣頭份交流道聯絡道124甲縣道，全線禁行機車，地方迭有反映機車族造成加油、下田工作等不便，苗栗縣道路交通安全...

「桃園版松菸」招商不利 龍潭十一份園區挨批養蚊

桃園市龍潭十一份觀光文化園區有「桃園版松菸」之稱，市府觀旅局去年8月完成整建，但OT營運移轉案已流標3次，市議員批評「市...

竹科生活圈／國衛院落羽松 竹南冬季亮點

國家衛生研究院在苗栗縣竹南科學園區的永久院址擁有廣闊的院區環境，室外有大片的休閒綠地及林蔭，還有環境雅致的步道，成為鄰近...

小花蔓澤蘭收購 每公斤5元

新竹林區管理處9月開始在桃竹苗地區收購小花蔓澤蘭，每公斤5元，苗栗縣10年前曾加碼1倍以每公斤10元收購，結果各鄉鎮都見...

桃園大棟山設風景區 啟動申請評鑑

桃園市龜山區大棟山為小百岳，405高地設有一等三角點，觀景台可遠眺大漢溪、台北101等景致，透過山林步道可串連至新北市，...

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

「拜託里長趕快把她處理掉吧！」苗栗縣竹南鎮港墘里的蜆仔溝今天中午發現一具女性「浮屍」卡在橡皮壩上，警方查看發現 只是一具...

朝揚文教機構第23家分部開幕 鄭文燦勉成補教業模範

朝揚文教在桃園經營27年，今天在桃園區開幕成立第23間分部（分校）大業分部，市長鄭文燦、立委萬美玲、副議長李曉鐘等人都親...

富崗集義祠中元普渡大會 1267台斤豬公獲特等獎

桃園市富崗集義祠每年農曆七月十一日舉辦中元普度大會，為地方盛事，其中神豬祭品每年更吸引近千人到場觀賞。今年共26頭豬公參...

熱門新聞

大稻埕煙火晚間登場 周邊道路分階段交通管制

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

台南山上木瓜節一箱木瓜拍賣到7千元 一看紙箱嚇一跳

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。