桃園20個長照據點經申請成伯公照護站 遭疑資源重疊

桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務，不過遭議員質疑與長照2.0資源重疊；客家事務局回應，伯公照護站雖原本為C級長照站據點，但有加入許多新服務，沒有資源重疊的狀況。

市議員謝美英指出「伯公照護站看起來就是長照守護網的一支，功能與長照2.0有不一樣嗎？」她質疑，既然是一樣的東西，卻讓民眾誤以為多了20個照護站，不惜將經費花在把數字做大做美實在浪費。

謝美英說，原本就有人力做客語服務，難道因為伯公照護站所以再擴編客語人員？她認為，現有許多建設導致經費緊繃，希望將錢花在刀口上，至於中央補助的經費也不該用在資源重疊，要市府想辦法改善。

何明光表示，C級巷弄長照站據點可自行申請加入伯公照護站，經審核過關後由客委會補助經費，會在據點空間內加入客家元素，且許多長輩只會說客家話，因此還設有客語志工的服務，能讓長輩們覺得比較親切，藉此展現並推廣客家文化。