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「義料之外-六家有義士」 竹北六張犁接地氣展登場

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
由新竹縣文化局與國立交通大學共同籌畫的「義料之外-六家有義士」展覽，即日起至11月底在竹北六張犁問禮堂展出。記者陳斯穎／攝影
由新竹縣文化局與國立交通大學共同籌畫的「義料之外-六家有義士」展覽，即日起至11月底在竹北六張犁問禮堂展出。記者陳斯穎／攝影

義民節為北部客家族群重要節日，今年全國義民祭新竹縣的大隘祭典區輪值，目前正值活動期間，由文化局與國立交通大學共同籌畫的「義料之外-六家有義士」展覽，即日起至11月底在竹北六張犁問禮堂展出，歡迎民眾來觀展了解義民信仰200多年來的歷史演變。

縣長楊文科表示，展場中陳列的古文書、義民祭典的老照片，大多為新竹縣文化記憶庫典藏，執行團隊歷經3年時間展開在地知識採集，與社區民眾一起找出家族過往的文書、物件或老照片，以共學的方式完成數位化及策展，展現了在地文化認同與精神的傳承，絕對是今年最「接地氣」的展覽。

文化局長田昭容表示，此次透過文化部國家文化記憶庫計畫辦理策展培力工作坊，招募對在地文化元素、策佈展規畫設計有興趣的民眾，經過3個月的培訓，在專業講師的帶領下，完成參與式的社區策展，來自不同領域的學員們以素樸的方式解讀史料文獻、再現義民信仰的多元樣貌，非常適合做為認識義民祭的第一站。

展覽中最吸睛的，是民眾可近距離觀看由林家後代所提供「褒忠」匾額的複刻品，「褒忠」2字為乾隆皇帝御賜，頒予協助清政府平定民亂的粵籍義民；還有一篇「日日新報」報導，內容描速1919年末感冒大流行，義民信仰成為了鹿寮坑信眾病癒的信心良方。

交通大學副教授羅烈師表示，開墾六張犁聚落的關鍵人物林先坤，是新埔褒忠亭建廟的4首事之一，此次展覽以六張犁問禮堂作為展示空間，除了是歷史建築的空間活化，同時將故事中的歷史場景回應到當代，讓民眾站在同一塊土地上，穿梭時空，理解200年前先民為保家衛土而犧牲的故事。

此展覽展期自即日起至11月30日，平日上午9點至下午5點，午休時間閉館。配合2020全國義民祭在新竹，9月6日有「枋寮褒忠義民廟巡禮」、12日「新埔民俗手藝紙糊店參訪」及27日「義民x紙糊技藝DIY」系列活動，詳情可至新竹縣政府文化局臉書「竹縣go藝思」(www.facebook.com/hchcc.gov)或交通大學國際客家研究中心粉絲專頁「小問，」(https://www.facebook.com/nctuhakkawen2018/)查詢。

新竹 義民祭 文化局

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