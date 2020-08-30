5公頃大湳雅公園將升級 增兒童遊具、五感花園

新竹市北區東西向快速道路台68線旁武陵路段過去缺乏綠地，市府兩年前活化部分台大醫院湳雅院區預定地，將3公頃閒置土地改造為大湳雅公園，市長林智堅今宣布，該公園將改造升級，預計新增共融式遊具、五感花園，並設有活動廣場，綠地面積擴增至5公頃，預計2022年開放，之後公園可容納萬人，提供北區民眾更多元的休憩活動。

林智堅說，台68線旁武陵路段長期缺乏綠地，他積極向農田水利會、國產署及桃園農改場協調私有地，分兩梯次活化台大湳雅院區預定地，本是第二梯次工程，除規畫全面活化該公園綠地，另增設生態棲息區、活動廣場區域，並融入生態滯洪池解決低窪的積水問題，藉由綠地、流水打造出在喧鬧車流旁的「綠色秘境」。

市府都市發展處指出，大湳雅公園旁有大型量販店，還有大型幼兒園，該地社區人口密集，又是重要交通節點，考量民眾交通需求，公園靠近武陵路196巷沿線也將增設51個機車位、6個汽車位，未來也會結合公車站，方便民眾來往。目前工程已於設計階段，預計2021年上半年動工，2022年開放，施工期間規畫將採分階段施工，讓民眾不間斷都享有休憩空間。

都發處表示，公園改造升級後不僅有五感花園，還有共融式遊具，提供民眾活動紓壓的場地，另外，該地還有可容納萬人的中央大草坪，未來市府或民間單位可在此舉辦各項活動，讓民眾有更多元休憩選擇，因周邊為交通節點，活動廣場也保留6公尺車道，未來辦活動也不怕車輛影響周邊交通。