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桃園三民蝙蝠洞50隻蝙蝠現蹤 達人：20多年沒看過了

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，觀光旅遊局更推出2020北橫探險節，其中有著天然壯闊岩洞的「三民蝙蝠洞」更是熱門景點。記者陳夢茹／攝影
桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，觀光旅遊局更推出2020北橫探險節，其中有著天然壯闊岩洞的「三民蝙蝠洞」更是熱門景點。記者陳夢茹／攝影

桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，桃園市政府觀光旅遊局推出2020北橫探險節，其中「三民蝙蝠洞」更是熱門景點，最令人振奮的是，已經20、30年不見蝙蝠蹤跡的蝙蝠洞，近期蝙蝠竟再度現蹤，讓旅遊達人都為之驚嘆。

三民蝙蝠洞位於桃園市復興區三民里北部溪谷間，為一與隅天然形成的壯闊岩洞，洞口高約20公尺、寬約50公尺、深約20公尺，早期曾有大量蝙蝠群棲身，因外來遊客打擾，導致蝙蝠相繼遷移他處，已有20、30年不復見蝙蝠蹤跡。

旅遊達人孔俊凱表示，過去有許多民眾攀爬上石洞內修行，從事一些破懷生態的活動，自觀旅局搭建景觀平台後，達到阻擋遊客進入的效果，石頭上陸續長出青苔，近期更發現蝙蝠也回來了。

孔俊凱指出，目前粗估約有40、50隻蝙蝠，品種看起來比一般蝙蝠品種還大，貌似為拉拉山果蝠，但正確品種仍待調查，他直呼，蝙蝠再度出現代表整體生態正在轉好，相當期待蝙蝠呼朋引伴一同再回到蝙蝠洞。

為整修蝙蝠洞周遭，觀光旅遊局斥資1295萬，打造蝙蝠洞入口的意象營造，另規畫景觀平台供遊客休憩觀賞、修繕610公尺步道的沉陷及起翹不平處、重新改善起點廣場空間，增設停車場和公車彎以及導覽指標系統、整修廁所等，去年4月24日完工啟用。

觀旅局長楊勝平提醒，想看蝙蝠不一定要很靠近，待在木棧景觀平台遠觀看即可，千萬別翻越圍籬闖入，或者隨意攀爬上石頭，如再度影響蝙蝠生態可能又會失去蝙蝠的蹤跡，請遊客務必遵守規範。

觀旅局長楊勝平表示，近年來三民蝙蝠洞受到遊客歡迎，去年斥資1295萬，打造入口意象營造，並規畫景觀平台、停車場、公車彎及導覽指標系統等。記者陳夢茹／攝影
觀旅局長楊勝平表示，近年來三民蝙蝠洞受到遊客歡迎，去年斥資1295萬，打造入口意象營造，並規畫景觀平台、停車場、公車彎及導覽指標系統等。記者陳夢茹／攝影
三民蝙蝠洞為熱門景點，最令人振奮的是，已經20、30年不見蝙蝠蹤跡的蝙蝠洞，近期竟然蝙蝠竟再度現蹤，讓旅遊達人都為之驚嘆。記者陳夢茹／攝影
三民蝙蝠洞為熱門景點，最令人振奮的是，已經20、30年不見蝙蝠蹤跡的蝙蝠洞，近期竟然蝙蝠竟再度現蹤，讓旅遊達人都為之驚嘆。記者陳夢茹／攝影

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