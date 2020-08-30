桃園三民蝙蝠洞50隻蝙蝠現蹤 達人：20多年沒看過了

桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，桃園市政府觀光旅遊局推出2020北橫探險節，其中「三民蝙蝠洞」更是熱門景點，最令人振奮的是，已經20、30年不見蝙蝠蹤跡的蝙蝠洞，近期蝙蝠竟再度現蹤，讓旅遊達人都為之驚嘆。

三民蝙蝠洞位於桃園市復興區三民里北部溪谷間，為一與隅天然形成的壯闊岩洞，洞口高約20公尺、寬約50公尺、深約20公尺，早期曾有大量蝙蝠群棲身，因外來遊客打擾，導致蝙蝠相繼遷移他處，已有20、30年不復見蝙蝠蹤跡。

旅遊達人孔俊凱表示，過去有許多民眾攀爬上石洞內修行，從事一些破懷生態的活動，自觀旅局搭建景觀平台後，達到阻擋遊客進入的效果，石頭上陸續長出青苔，近期更發現蝙蝠也回來了。

孔俊凱指出，目前粗估約有40、50隻蝙蝠，品種看起來比一般蝙蝠品種還大，貌似為拉拉山果蝠，但正確品種仍待調查，他直呼，蝙蝠再度出現代表整體生態正在轉好，相當期待蝙蝠呼朋引伴一同再回到蝙蝠洞。

為整修蝙蝠洞周遭，觀光旅遊局斥資1295萬，打造蝙蝠洞入口的意象營造，另規畫景觀平台供遊客休憩觀賞、修繕610公尺步道的沉陷及起翹不平處、重新改善起點廣場空間，增設停車場和公車彎以及導覽指標系統、整修廁所等，去年4月24日完工啟用。