快訊

影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份市124甲縣道禁行機車地方反映不便 部分路段試開放

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷到中正路，道安會報通過將試行機車3個月。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市124甲縣道中正一路1巷到中正路，道安會報通過將試行機車3個月。記者范榮達／攝影

國道1號苗栗縣頭份交流道聯絡道124甲縣道，全線禁行機車，地方迭有反映機車族造成加油、下田工作等不便，苗栗縣道路交通安全聯席會報，最近決議124甲縣道部分路段，從中正路一路1巷到124縣道（中正路），將試行開放機車通行3個月。

124甲縣道連接台1線中華路、124縣道中正路，2002年開通，考量防止機車族不慎，可能誤上高速公路，加上尖峰時段，交通流量繁重，汽機車混合車道，也有較多安全疑慮，因此全線長約1.6公里禁行機車，周邊許多居民騎乘機車，看得到、卻利用不到。

苗栗縣議員黎煥強、陳光軒、曾玟學等人接獲反映，一些居民要到124甲縣道加油站加油，或沿線農田工作，必須繞道而行，相當不方便，縣府因此上個月27日召開研商會議，決議提報到道安會報審查，並討論通過，124甲線東端中正一路1巷到中正路試辦機車通行。。

縣府工務處指出，124甲縣道部分路段開放機車試行時間尚未確定，縣府先擇期辦理地方說明會，或發布公文說明進度，施工撤除禁行機車標線、標誌等相關措施，改善後辦理履勘，試辦機車通行3個月期間，就交通事故肇事原因、碰撞型態等檢討，結果提報道安會報討論，做為後續執行依據。

延伸閱讀

媽媽工程師當上時力黨魁 35歲高鈺婷政治驚奇之旅

連主席都退黨…成立五年歷四波跳船潮 時代力量1個月走4人

時力錄音風暴…黃國昌：我選總統 蔡會很剉

曾玟學、黃國昌坐下來談？「還在努力」

相關新聞

頭份市124甲縣道禁行機車地方反映不便 部分路段試開放

國道1號苗栗縣頭份交流道聯絡道124甲縣道，全線禁行機車，地方迭有反映機車族造成加油、下田工作等不便，苗栗縣道路交通安全...

「桃園版松菸」招商不利 龍潭十一份園區挨批養蚊

桃園市龍潭十一份觀光文化園區有「桃園版松菸」之稱，市府觀旅局去年8月完成整建，但OT營運移轉案已流標3次，市議員批評「市...

竹科生活圈／國衛院落羽松 竹南冬季亮點

國家衛生研究院在苗栗縣竹南科學園區的永久院址擁有廣闊的院區環境，室外有大片的休閒綠地及林蔭，還有環境雅致的步道，成為鄰近...

小花蔓澤蘭收購 每公斤5元

新竹林區管理處9月開始在桃竹苗地區收購小花蔓澤蘭，每公斤5元，苗栗縣10年前曾加碼1倍以每公斤10元收購，結果各鄉鎮都見...

桃園大棟山設風景區 啟動申請評鑑

桃園市龜山區大棟山為小百岳，405高地設有一等三角點，觀景台可遠眺大漢溪、台北101等景致，透過山林步道可串連至新北市，...

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

「拜託里長趕快把她處理掉吧！」苗栗縣竹南鎮港墘里的蜆仔溝今天中午發現一具女性「浮屍」卡在橡皮壩上，警方查看發現 只是一具...

朝揚文教機構第23家分部開幕 鄭文燦勉成補教業模範

朝揚文教在桃園經營27年，今天在桃園區開幕成立第23間分部（分校）大業分部，市長鄭文燦、立委萬美玲、副議長李曉鐘等人都親...

富崗集義祠中元普渡大會 1267台斤豬公獲特等獎

桃園市富崗集義祠每年農曆七月十一日舉辦中元普度大會，為地方盛事，其中神豬祭品每年更吸引近千人到場觀賞。今年共26頭豬公參...

桃園、新北圖書共享進階可跨市還書 預計10月上路

桃園新北交流合作多，為共享桃園、新北2市閱讀資源，去年底先開啟一證通服務，可將2市借閱證結合為一證同時借閱新北、桃園的圖...

台灣好行大溪線打造海洋水母公車 拍照打卡送好禮　　

桃園市觀光旅遊局在台灣好行大溪快線打造「海洋水母公車」，讓旅客坐在公車彷彿潛進海洋，8月25日起至9月6日只要跟海洋水母...

我的少女時代曾取景 龍潭十一份觀光文化園區挨批養蚊

桃園龍潭十一份觀光文化園區有「桃園版松菸」之稱，賣座電影「我的少女時代」的重要拍攝場景之一，不過，市府觀旅局去年8月完成...

新竹林管處9月起收購小花蔓澤蘭 苗栗4鄉鎮配合收購

新竹林區管理處9月起展開入侵種植物小花蔓澤蘭的收購工作，各工作站全年受理，苗栗縣的收購郷鎮今年新增通霄鎮，總數達到4個，...

熱門新聞

大稻埕煙火晚間登場 周邊道路分階段交通管制

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

台南山上木瓜節一箱木瓜拍賣到7千元 一看紙箱嚇一跳

981線公車改從三峽北大發車到鶯歌 不再接駁捷運頂埔站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。