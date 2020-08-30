頭份市124甲縣道禁行機車地方反映不便 部分路段試開放

國道1號苗栗縣頭份交流道聯絡道124甲縣道，全線禁行機車，地方迭有反映機車族造成加油、下田工作等不便，苗栗縣道路交通安全聯席會報，最近決議124甲縣道部分路段，從中正路一路1巷到124縣道（中正路），將試行開放機車通行3個月。

124甲縣道連接台1線中華路、124縣道中正路，2002年開通，考量防止機車族不慎，可能誤上高速公路，加上尖峰時段，交通流量繁重，汽機車混合車道，也有較多安全疑慮，因此全線長約1.6公里禁行機車，周邊許多居民騎乘機車，看得到、卻利用不到。

苗栗縣議員黎煥強、陳光軒、曾玟學等人接獲反映，一些居民要到124甲縣道加油站加油，或沿線農田工作，必須繞道而行，相當不方便，縣府因此上個月27日召開研商會議，決議提報到道安會報審查，並討論通過，124甲線東端中正一路1巷到中正路試辦機車通行。。

縣府工務處指出，124甲縣道部分路段開放機車試行時間尚未確定，縣府先擇期辦理地方說明會，或發布公文說明進度，施工撤除禁行機車標線、標誌等相關措施，改善後辦理履勘，試辦機車通行3個月期間，就交通事故肇事原因、碰撞型態等檢討，結果提報道安會報討論，做為後續執行依據。