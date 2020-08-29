圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

「拜託里長趕快把她處理掉吧！」苗栗縣竹南鎮港墘里的蜆仔溝今天中午發現一具女性「浮屍」卡在橡皮壩上，警方查看發現 只是一具被人棄置在圳溝內的充氣娃娃，但許多民眾不知情頻頻報警，讓警方電話接不完，只好向港墘里長林裕章求助，林裕章請鎮公所清潔隊幫忙打撈，也在臉書PO文拜託大家「不要再報案了」。

林裕章的PO文讓人莞爾，網友也紛紛留言，有人說「情人節剛過把女朋友給搞死了，棄屍水利大排裡」、「清潔隊沒有打撈屍體的經驗」、「誰的女朋友」，也有人說「現在是農曆七月，嚇人啊」、「祭水鬼用的」。

林裕章說，他中午過後接到警方來電拜託，請他趕快幫忙把這具充氣娃娃清理趕，不然報案電話一直來，他趕去查看，發現真的像是一個人卡在橡皮壩，幸好是白天，不然真的是會嚇壞一堆人。