朝揚文教機構第23家分部開幕 鄭文燦勉成補教業模範

朝揚文教在桃園經營27年，今天在桃園區開幕成立第23間分部（分校）大業分部，市長鄭文燦、立委萬美玲、副議長李曉鐘等人都親自到場祝賀，朝陽補習班今年升學率不錯，3成學生錄取高中職前三志願，鄭文燦肯定董事長鄭一鳴和團隊的辦學表現，由於108學年新課綱上路，相信朝揚可給學生更大的支持，成為補習教育的典範。

朝陽富元教育公司統計，旗下朝揚文教機構（補習班）學生總數超過2千人，董事長鄭一鳴不只用賓士級遊覽車做為學生專車，還推出家長專屬的APP，可以掌握孩子的學習、到校狀況，另外還建立桃園唯一的線上雲端補課系統，讓學生方便補課，這也代表朝陽對教學的控管很有信心，才敢讓家長在任何地方都能看到學生的上課狀況。

朝陽文教機構大業分部今天開幕，不少桃園教育界人士到場祝賀，包括桃園市家長會長協會榮譽理事長呂朝福、群英會會長許俊傑、桃園市校長協會會長陳勝利、觀自在協會理事長李展向等人，市議員詹江村、陳美梅、黃家齊等人也參與，相當熱鬧。

鄭文燦致詞表示，很多家長看見朝揚補習班的用心，就知道朝揚可以成就孩子的夢想，是一個可以讓孩子多元學習的環境，他認為「學校教育跟補習教育各有所司、各有專長」，現在少子化，升學面臨不同的壓力，更要讓孩子有多元選擇、激發潛力，才能夠進一步適性揚才，希望朝揚能跟教育的理想一起成長，成為補習教育的典範。

萬美玲說，課輔、補習也是教育的目的，朝揚文教機構為地方教育盡了非常大的力量，過去大家認為政府教改、108課綱凌亂，還好有像朝揚補習班這樣的企業解決家長和學生的煩惱，「孩子的未來是你我的希望」，擔任立委後也在為孩子的未來打拚。

副議長李曉鐘也肯定朝揚補習班用心經營才有今天的成績，學生的表現也很優秀；朝揚富元教育公司董事長鄭一鳴也掛保證，朝揚文教在桃園經營27年，有口皆碑，設備是這區域最符合法規、最標準、最明亮的補習班。