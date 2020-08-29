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富崗集義祠中元普渡大會 1267台斤豬公獲特等獎

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
主辦方以重達3千台斤的米製作5頭米豬，於祭拜結束後分送給地方弱勢。記者高宇震／翻攝
主辦方以重達3千台斤的米製作5頭米豬，於祭拜結束後分送給地方弱勢。記者高宇震／翻攝

桃園市富崗集義祠每年農曆七月十一日舉辦中元普度大會，為地方盛事，其中神豬祭品每年更吸引近千人到場觀賞。今年共26頭豬公參賽，特等獎由分別重達1267、1264台斤的豬公並列，下午普度大會時，與其他豬公「一字排開」陳列於廟前廣場祭祀，吸引約700人到場。

集義祠建於清光緒十七年，已有一百一十四年歷史，主神供奉為祭拜當年來台卻客死他鄉的客家先民「萬善爺」。主委范國焱表示，每年農曆七月十一日由前桃園縣楊梅鎮及新屋鄉的八大庄，輪值舉行中元普度大會，今年輪到和興村、東興村、後湖村、福興村聯合舉辦。

早上先後舉行法會「拜天公」、三獻禮等儀式，下午進行普度大會。另外，「賽神豬」也是祭典一大盛事。今年比賽共26頭豬公參賽，經27日秤重排名，由飼主劉純龍、彭錦常所飼養，分別重達1267、1264台斤的豬公並列特等獎，今早送往屠宰場處理，於普度大會時陳列於廟前廣場祭祀，豬公一字排開。

范國焱指出，近年隨動保意識抬頭，相較過去賽豬公，數十頭豬公參賽的場景，神豬數量確實減了不少，順應時代變遷，今年主辦方也「拋磚引玉」，另以重達3千台斤的米製作5頭米豬，於祭拜結束後分送給地方弱勢。

桃園市富崗集義祠今舉行中元普度大會，現場約700人到場。記者高宇震／翻攝
桃園市富崗集義祠今舉行中元普度大會，現場約700人到場。記者高宇震／翻攝
富崗集義祠今年豬公大賽，由分別重達1267、1264台斤的豬公並列特等獎。記者高宇震／翻攝
富崗集義祠今年豬公大賽，由分別重達1267、1264台斤的豬公並列特等獎。記者高宇震／翻攝

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