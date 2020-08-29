富崗集義祠中元普渡大會 1267台斤豬公獲特等獎

桃園市富崗集義祠每年農曆七月十一日舉辦中元普度大會，為地方盛事，其中神豬祭品每年更吸引近千人到場觀賞。今年共26頭豬公參賽，特等獎由分別重達1267、1264台斤的豬公並列，下午普度大會時，與其他豬公「一字排開」陳列於廟前廣場祭祀，吸引約700人到場。

集義祠建於清光緒十七年，已有一百一十四年歷史，主神供奉為祭拜當年來台卻客死他鄉的客家先民「萬善爺」。主委范國焱表示，每年農曆七月十一日由前桃園縣楊梅鎮及新屋鄉的八大庄，輪值舉行中元普度大會，今年輪到和興村、東興村、後湖村、福興村聯合舉辦。

早上先後舉行法會「拜天公」、三獻禮等儀式，下午進行普度大會。另外，「賽神豬」也是祭典一大盛事。今年比賽共26頭豬公參賽，經27日秤重排名，由飼主劉純龍、彭錦常所飼養，分別重達1267、1264台斤的豬公並列特等獎，今早送往屠宰場處理，於普度大會時陳列於廟前廣場祭祀，豬公一字排開。