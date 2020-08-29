桃園、新北圖書共享進階可跨市還書 預計10月上路

桃園新北交流合作多，為共享桃園、新北2市閱讀資源，去年底先開啟一證通服務，可將2市借閱證結合為一證同時借閱新北、桃園的圖書館館藏，不過還書只能桃園借桃園還、新北借新北還，今年決定擴大合作，預計10月份開放跨市還書，方便讀者使用。

桃園市民眾目前可透過圖書館官網線上申辦一證通，將桃園、新北2市借閱證合而為一，可大幅減少民眾多卡的負擔，舉例只要持桃園市借閱證或市民卡，並登入官網個人書房，啟用新北桃園市立圖書館一證通服務，即可立即進行借閱及預約館藏服務。

新北桃園合作交流平台第2次副市長會議日前登場，桃園市副市長高安邦及新北市副市長陳純敬討論多項合作議題，最後拍板為增加讀者還書的便利性，今年將進一步推動2市圖書通還制度，預計10月啟用，意即持一通證可跨市借還書，桃園市民目前可到新北市借書，原本只能在新北市還書，未來能就近在桃園還即可。

桃園市立圖書館館長唐連成說，桃園市圖書館藏約500多萬冊、新北市藏約600多萬冊，去年2市合作先開啟一證通服務，透過一證通互借約有七、八萬冊，民眾回饋肯定此項服務相當方便，由於桃園與新北市圖書物流廠商為同一家，圖書分揀中心就設在南崁，因此決定再擴大服務開放跨市還書，物流費用雖將增加，但也將帶動借閱量。

不過，桃園與新北的圖書借閱服務，從跨市借書進階到還可還書，唐連成說，目前就差能夠預約取書，若桃園市民能夠預約到新北市館藏，並就近選在桃園的圖書館取書，對愛書一族來說更為方便，將列在下一階段合作目標。