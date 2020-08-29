台灣好行大溪線打造海洋水母公車 拍照打卡送好禮　　

桃園市觀光旅遊局在台灣好行大溪快線打造「海洋水母公車」，讓旅客坐在公車彷彿潛進海洋，8月25日起至9月6日只要跟海洋水母公車合照，並上傳至樂遊桃園粉絲專頁，就有機會得到水母包或Xpark海洋生物造型餅乾。另預計9月推出可自由搭配、整合台灣好行大溪快線一日券、大溪老街小徒弟拜師學木藝體驗遊程、大溪老城區民宿、Xpark水族館門票的優惠套票。

台灣好行大溪快線從高鐵桃園站天天發車，行經快速道路提供民眾直達大溪、慈湖的服務，今年趁著Xpark級水族館開幕，取特色展區「癒見水母」的視覺主題，打造「海洋水母公車」，讓旅客一上車就可看見整片水母，天花板還有裝飾著魚兒、海馬等元素，有如身處海洋中。

活動期間搭車，並在海洋水母車上拍照打卡上傳至「樂遊桃園」粉絲專頁留言分享美照，將抽出15位旅客，分別贈送水母包10名及Xpark海洋生物造型餅乾5名；平日去程發車時間(高鐵桃園站)為10點20分、15點20分，回程（慈湖）為11點20分、16點20分；假日發車時間(高鐵桃園站)為11點20分、14點50分，回程（慈湖）為12點20分、16點。

另外，9月將推出大溪快線Ａ++新玩法「大溪白晝嬉遊記套票」，整合台灣好行大溪快線一日券、大溪老街小徒弟拜師學木藝體驗遊程（含午餐）、大溪老城區民宿、Xpark水族館門票，提供優惠價格，讓民眾自由選配從白天玩到晚上。

其中「小徒弟拜師學藝」遊程，結合各商家的專長，開創具大溪特色的闖關學習遊戲，民眾完成關卡可獲得一款紀念貼紙；想要感受老城區氣氛，可選擇夜宿大溪民宿；自9月12日至10月11日每周六、日，台灣好行大溪快線去程8點50分、回程10點30分班次，安排在地的旅遊達人在車上教大家沿線必吃必玩的景點，分別抵達慈湖及大溪站點後，進行現地導覽。台灣好行大溪快線 https://www.taiwantrip.com.tw/line/91。「樂遊桃園」粉絲團連結https://www.facebook.com/traveltaoyuan/。