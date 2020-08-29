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新竹林管處9月起收購小花蔓澤蘭 苗栗4鄉鎮配合收購

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新竹林管處推動全民共同參與除蔓活動，親子也共同來參與，展現成果。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處推動全民共同參與除蔓活動，親子也共同來參與，展現成果。圖／新竹林區管理處提供

新竹林區管理處9月起展開入侵種植物小花蔓澤蘭的收購工作，各工作站全年受理，苗栗縣的收購郷鎮今年新增通霄鎮，總數達到4個，10年前苗栗縣曾加碼一倍以每公斤10元收購，結果各鄉鎮都見民眾瘋狂除蔓繳交，但加碼取消後，有意願承辦收購的鄉鎮漸減；林管處表示，今年桃園地區已出現小花蔓澤蘭，林務局擔心有往北蔓生趨勢，今年以桃園為重點宣導，首度設置2處收購站。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義指出，去年全縣僅苗栗、造橋、公館3個鄉鎮配合收購小花蔓澤蘭，今年新增通霄，收購開始後，預定每周一在公所收購，收購期至10月中旬，此外林管處大湖工作站也辦理收購；往年小花蔓澤蘭僅北至苗栗可見，但後來又逐漸再往北向新竹擴散，移除工作必須趕在10月中旬小花蔓澤蘭開花之前，否則種子飄散，每平公方里可達17萬粒，且蔓莖接觸土壤的每個節都可長出根及新芽，生長速度及繁殖力都非常驚人。

新竹林管處作業課長林如森指出，有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭10月間將進入開花季節，鼓勵民眾主動參與私有地除蔓工作，新竹林管處9月1日起在桃園市、新竹縣市及苗栗縣分區辦理小花蔓澤蘭收購活動，收購價格每公斤5元，除蔓防除工作不分季節都可進行，且全年都可收購，收購量也無上限。

林如森指出，今年發現新竹縣新埔與桃園市龍潭交界一帶也出現小花蔓澤蘭入侵，且量逐漸增加，因此林管處設法全力防堵，以避免小花蔓澤蘭再往北擴散，往年桃園很少見小花蔓澤蘭，因此移除都以苗栗、新竹為主，今年新增桃園的收購站點，桃竹栗地區共有桃園市大溪工作站、海岸林工作站及新竹縣竹東工作站、苗栗縣大湖工作站4處辦理收購。

新竹林管處表示，9月1日起全年受理小花蔓澤蘭收購，民眾及內政部登記有案的社區發展協會都可參與，拔除的根株植物體請自備容器或綑綁裝妥於每周二、四下午2至4點載送到新竹處各工作站辦理秤重及收購，收購價格每公斤5元，未足1公斤部分不予計價。。

新竹林管處推動全民共同參與除蔓活動，親子共同來參與。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處推動全民共同參與除蔓活動，親子共同來參與。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處推動全民共同參與除蔓活動。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處推動全民共同參與除蔓活動。圖／新竹林區管理處提供

小花蔓澤蘭 新竹

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