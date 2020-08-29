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八德往返高鐵桃園站有新公車路線 208A後天試辦上路

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府交通局協調統聯客運試辦營運208A「八德–捷運高鐵桃園站」市區客運路線。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府交通局協調統聯客運試辦營運208A「八德–捷運高鐵桃園站」市區客運路線。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府交通局協調統聯客運試辦營運208A「八德–捷運高鐵桃園站」市區客運路線，將於31日起至11月30日為期3個月上路。交通局指出，該路線從八德溪濱公園發車沿途經八德擴大都市重劃區、大湳地區、內壢地區、中壢工業區，最後抵達高鐵桃園站，迎合沿線民眾與學生就醫、就學、工作等交通需求，若試辦良好將正式營運。

208A「八德–捷運高鐵桃園站」路線由八德溪濱公園站發車，由建德路溪濱公園為起點，行駛建德路、豐德路、豐田路、興豐路、介壽路（大湳及更寮腳地區）、廣福路、永豐路，銜接中華路（台一線）、中園路、中正東路、青昇路、高鐵北路至高鐵桃園站，沿途行經八德國中、茄苳國小、永豐高中、新興高中、桃園醫院、日月光公司、內壢火車站、中壢工業區、啟英高中、大江購物中心及高鐵桃園站等重要據點。

交通局指出，該路線採平假日行駛，每日往返共8班次，八德溪濱公園發車時間有6點20分、9點40分、13點與15點55分，捷運高鐵桃園站預估發車時間為8點、11點5分、14點25分與17點25分，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

交通局長劉慶豐說，此條路線提供八德擴大都市重劃地區、大湳地區、內壢、中壢工業區等地區通勤往返高鐵桃園站公車服務，沿途涵蓋各級學校、商圈與購物中心、醫院及重大軌道運輸場站，請市民朋友多加利用，搭乘公車務必配戴口罩。

桃園市政府交通局協調統聯客運試辦營運208A「八德–捷運高鐵桃園站」市區客運路線，將於31日起至11月30日為期3個月上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府交通局協調統聯客運試辦營運208A「八德–捷運高鐵桃園站」市區客運路線，將於31日起至11月30日為期3個月上路。圖／桃園市交通局提供

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