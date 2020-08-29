全國義民祭挑擔奉飯儀式登場 重現相傳百年傳統

新竹縣舉辦2020全國義民祭今天上午在北埔慈天宮舉行挑擔奉飯儀式，相隔15年，今年由大隘祭典區輪值，鄉民皆自發準備飯菜供奉，客委會副主委范佐銘與新竹縣長楊文科也率團隊挑擔步行數百公尺，為義民爺奉飯，重現傳統的客家義民文化。

今天上午北埔慈天宮前民眾聚集，現場更有舞龍舞獅及太鼓隊助陣，還有由新竹縣客家舞蹈團所表演的曲目，重現當年義民軍英勇奮起保鄉衛土義魄；客委會副主委范佐銘與新竹縣長楊文科率新竹縣府團隊，在總爐主姜心源、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠及寶山鄉長邱坤桶的陪同下，以傳統挑擔儀式前往奉飯。

客委會副主委范佐銘表示，義民祭是客家鄉親最為重要的民俗儀式祭典，已經傳承上百年，更已列為國家重要民俗之一，能親自參與全國義民祭在新竹縣的舉辦，又看到許多鄉親自發性參與，對於客家文化的傳承非常有信心，更歡迎其他族群的朋友一同參與。

縣長楊文科則表示，今年是義民祭相隔15年回到大隘祭典區輪值，大隘祭典區範圍包括寶山、北埔、峨眉及一部分的新竹市，自清光緒3年（即西元1877年）開始輪值，今年已是有史以來第11次。

楊文科說，挑擔奉飯儀式主要展現義民祭「慈悲普施」的精神，上午在慈天宮的儀式也看到在地鄉親將家中供奉飯菜挑進廟中予義民爺享用，虔誠之心就如同敬祀自家祖先，儀式的意義就在藉挑擔奉飯，緬懷當年客家先民對義民爺的感恩與懷念。