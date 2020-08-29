9、10月入住竹市指定旅宿 可獲限量好玩券及動物園門票

新竹市政府延續7月好玩券熱潮，這次再加碼，只要9、10月入住44家指定旅宿，即可獲得限量好玩券及市立動物園入場券，市府指出，好玩券可在竹市100多家小吃及伴手禮店消費，還可抽Gogoro、iPhone及海瑞摃丸1年份等大獎，台灣設計展10月登場，市府也規畫好行程，歡迎大家來「Check in新竹」，體驗風城魅力。

市府指出，中央推出安心旅遊補助1000元，加上振興三倍券的發放，帶動國旅市場熱度，暑期旅遊新竹市討論聲量名列全國前10名，市府7月發放6000份好玩券，2周內即發完，這次加碼，9、10月各送出限量2000張、價值500元的好玩券及5000張動物園入場券，讓瘋旅遊的民眾首選新竹市。

市府城市行銷處指出，安心旅遊補助推出後，竹市旅館住房率比疫情期間增加2到3成，假日成長至少5成，9月起每周末市府也規畫好2天1夜行程，入住指定旅宿後，可先逛動物園，再到新竹公園參加新竹生活節，逛逛好好手感市集，晚上可到都城隍廟廣場吃小吃，跟著好玩券的店家地圖 https://reurl.cc/od9a7M 就可玩透透，細細品味在地美食。