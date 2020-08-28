桃市政風處新任處長再1年半屆退 民代諷成「養老院」

桃園市政風處新任處長曾慶瑞7日到任，今天率政風處主管到議會進行工作報告，新官上任雖不到1個月，但再1年半就要退休，被多名藍營議員點名是到桃園「待退」，更酸政風處成「養老院」；曾慶瑞強調，廉政工作是延續性，上任後將秉持著專業、熱忱、負責、關懷、公正的廉政工作核心價值，積極辦理重大工程內控預警、財產申報等預防性之政風工作外，並將落實採購稽核及政風查處工作，打造廉能桃園市政府。

市府指出，桃園市政府2014年12月25日升格直轄市，首名處長沈鳳樑於2017年4月19日調任台北市政府政風處長，後由副處長董心行代理至2018年1月16日鄧雅文處長接任，鄧7月16日屆齡退休，8月7日起由原司法院政風處副處長曾慶瑞接任政風處長。

市議員黃婉如今天質詢政風處長，一開頭就問甫到任的曾慶瑞何時退休？曾回應，再一年半以後退休。黃聽了直言，雖是政風一條鞭，但桃園政風處儼然成退休搖籃。

黃婉如也直截了當地說，為了以後退休日子著想，「應該不會想去得罪其他公務員吧」，由於先前鄧雅文上任2年多退休，現在新處長再過1年半也要退休，她認為，政風人員來到桃園，都只做個一、兩年就退休，到底對桃園公務發展會有何期許？

「會不會再有下一個朱松偉出現？」黃婉如還說，前桃園縣副縣長葉世文、前經發局長朱松偉搞貪汙，那麼多公務員被法辦，但最後政風處長都能平安下莊，他要處長「當一天和尚撞一天鐘」，最後更意有所指地說，每逢過節，一輛輛卡車將禮物送來市府，「你有沒有看到？」

市議員林政賢也認為，桃園先前的政風處長鄧雅文在任內退休，「桃園已經變成了政風待退人員的養老院嗎？」質疑桃園近年陸續出現副局長、局長的貪瀆案，顯示螺絲已經鬆了，政風單位更要檢討。

民進黨籍議員包括陳治文、鄭淑方等人今也紛紛要求政風處做好政風工作，鄭淑方認為，政風單位是公正第三者，提醒處長做好預防查處工作，勿讓政風處淪為空設。

桃園市政風處指出，若市民朋友如在洽公時認為公務員有刁難或態度不佳等疑似涉有風紀疑慮行為時，可向該公務機關政風單位或與政風處聯繫，檢舉專線為03-3322783。