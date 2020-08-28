快訊

影／開放美豬美牛 蔡總統：符合國家利益及未來戰略發展

彰化檢測事件中，公衛行政和學術倫理在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市政風處新任處長再1年半屆退 民代諷成「養老院」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政風處新任處長曾慶瑞7日到任，今天率政風處主管到議會進行工作報告。記者張裕珍／攝影
桃園市政風處新任處長曾慶瑞7日到任，今天率政風處主管到議會進行工作報告。記者張裕珍／攝影

桃園市政風處新任處長曾慶瑞7日到任，今天率政風處主管到議會進行工作報告，新官上任雖不到1個月，但再1年半就要退休，被多名藍營議員點名是到桃園「待退」，更酸政風處成「養老院」；曾慶瑞強調，廉政工作是延續性，上任後將秉持著專業、熱忱、負責、關懷、公正的廉政工作核心價值，積極辦理重大工程內控預警、財產申報等預防性之政風工作外，並將落實採購稽核及政風查處工作，打造廉能桃園市政府。

市府指出，桃園市政府2014年12月25日升格直轄市，首名處長沈鳳樑於2017年4月19日調任台北市政府政風處長，後由副處長董心行代理至2018年1月16日鄧雅文處長接任，鄧7月16日屆齡退休，8月7日起由原司法院政風處副處長曾慶瑞接任政風處長。

市議員黃婉如今天質詢政風處長，一開頭就問甫到任的曾慶瑞何時退休？曾回應，再一年半以後退休。黃聽了直言，雖是政風一條鞭，但桃園政風處儼然成退休搖籃。

黃婉如也直截了當地說，為了以後退休日子著想，「應該不會想去得罪其他公務員吧」，由於先前鄧雅文上任2年多退休，現在新處長再過1年半也要退休，她認為，政風人員來到桃園，都只做個一、兩年就退休，到底對桃園公務發展會有何期許？

「會不會再有下一個朱松偉出現？」黃婉如還說，前桃園縣副縣長葉世文、前經發局長朱松偉搞貪汙，那麼多公務員被法辦，但最後政風處長都能平安下莊，他要處長「當一天和尚撞一天鐘」，最後更意有所指地說，每逢過節，一輛輛卡車將禮物送來市府，「你有沒有看到？」

市議員林政賢也認為，桃園先前的政風處長鄧雅文在任內退休，「桃園已經變成了政風待退人員的養老院嗎？」質疑桃園近年陸續出現副局長、局長的貪瀆案，顯示螺絲已經鬆了，政風單位更要檢討。

民進黨籍議員包括陳治文、鄭淑方等人今也紛紛要求政風處做好政風工作，鄭淑方認為，政風單位是公正第三者，提醒處長做好預防查處工作，勿讓政風處淪為空設。

桃園市政風處指出，若市民朋友如在洽公時認為公務員有刁難或態度不佳等疑似涉有風紀疑慮行為時，可向該公務機關政風單位或與政風處聯繫，檢舉專線為03-3322783。

公務員 司法院

延伸閱讀

小學生彩繪「神」豬羊　桃園義民祭9月15日連三天舉辦　

中市政風處長人事案 盧秀燕：仍待法務部協商

政府採購受交通限制 馬祖開課助公務員消弭違失

桃林鐵路路廊出入口設車阻 輪椅族被擋怒「二度傷害」

相關新聞

桃市政風處新任處長再1年半屆退 民代諷成「養老院」

桃園市政風處新任處長曾慶瑞7日到任，今天率政風處主管到議會進行工作報告，新官上任雖不到1個月，但再1年半就要退休，被多名...

竹市5所大學加強防疫 9月1日入境外籍生一律14天居檢

9月開學季，新竹市有5所大學，因應外籍學生陸續入境回校，衛生局輔導5所大學進行開學前防疫整備工作，確認防疫措施、消毒清潔...

大雨後魚群游不回河道 桃民代嘆南崁溪「滿冤魂」

桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，市議員陳美梅、黃家齊等人今都在議會質詢關切，黃說，魚屍集中在平緩坡道上，研...

全桃園車禍最多地點曝光 龜山一路2路口車禍半年87件

車禍事故頻繁，造成用路人安全疑慮，桃園市警察局統計上半年度全市肇事最高路段，前2名都在龜山區分別是文化一路與龜山一路口有...

小學生彩繪「神」豬羊 桃園義民祭9月15日連三天舉辦　

為感念義民爺捍衛鄉里犧牲奉獻的精神，每年農曆7月舉辦「義民祭」。「2020桃園客家義民祭」由平鎮區公所，聯合輪值里中壢區...

模範勞工表揚 鄭文燦：感謝勞工付出

桃園市政府8月20日於桃園綠光花園婚宴會館舉行「桃園市109年度五一勞動節模範勞工表揚大會」，由鄭文燦市長親自頒發模範勞工獎項給363位勞工

嘉義市健康城市大調查全台第4優 今再成立長照站

嘉義市陳仁德醫院與芳安里長辦公處、嘉義市桃城獅子會合作成立的「芳安里巷弄長照站」今天揭牌，市長黃敏惠指出，嘉義市已建置4...

影／運離「沈睡山中的海狸」 軍方捐贈模型機補償部落

42年前，國軍一架U-6A型海狸式偵察機在執行戰術飛行訓練時遭遇惡劣天候，墜毀於苗栗縣南庄鄉向天湖東北面的山林，機上乘員...

因應開學加強防疫 竹市各校園明天前完成公共空間消毒

31日即將開學，新竹市環保局明天前完成全市所有高中、國中小及幼兒園的公共空間消毒，市長林智堅說，國外疫情並未趨緩，防疫不...

桃市府擬再拆這4座行人陸橋 龜山龍壽陸橋31日開拆

桃園市政府為優化市容景觀，近年鎖定轄內使用低且有治安疑慮的行人陸橋進行拆除作業，今年規畫拆除龜山區龍壽陸橋、八德區茄苳陸...

桃園跨年、燈會重南輕北？議員關切

桃園市2021年跨年晚會和燈會都選在南桃園地區舉辦，議員林政賢昨在議會質詢表示，往年跨年晚會都是南、北區輪流，這幾年都在...

巷內美食／莊記小館 堅持品質平價消費

桃園市桃園區莊記小館兩代手藝相傳，主廚堅持食材品質，上一代的菜單至今還有熱炒鱔魚、炒牛肉、沙鍋魚頭，加上推陳出新，金沙（...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。