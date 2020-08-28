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大雨後魚群游不回河道 桃民代嘆南崁溪「滿冤魂」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，地方苦不堪言。圖／市議員黃家齊提供
桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，地方苦不堪言。圖／市議員黃家齊提供

桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，市議員陳美梅、黃家齊等人今都在議會質詢關切，黃說，魚屍集中在平緩坡道上，研判水退後來不及游回河道，「被活活曬死」，溪裡滿是魚的冤魂，要求水務局依專家建議整理坡道、打造深潭等，也可邀學生參與環境教育；水務局長劉振宇答詢應允改善，近期將先辦地方說明會。

南崁溪近三民運動公園河段一帶7、8月份大雨後屢傳魚群暴斃，由於天氣炎熱，魚屍曝曬散發臭味，令人作惡，忠義里長陳永杉直指河川灘地未整理，是魚群致命原因。

黃家齊說，以前南崁溪水臭又濁，近年經水務局整治後，水質改善不少，但近月在大雨過後，河段就會出現成千上萬隻死於曝屍河道，以前鮮少發生，他曾與里長實地勘查，發現魚群都集中死亡在幾處平緩的坡道上，或卡在凹陷的窟窿裡被曬死，他和里長看了心裡難受，感嘆「溪邊的公園修建的如此美麗，溪裡頭卻是滿滿的冤魂。」

市府水務局7月底會勘邀集清華大學生命科學系教授曾晴賢參與，黃家齊說，身為魚類專家的曾教授提出不少具體建議，包括在河道灣流處設T霸、打造深潭，以利魚隻停留棲息，並定期整理坡道，避免U型坡過於平緩無法順水下滑，另也建議以竹簍及石塊做簡易型攔水堰以增加曝氣提高溶氧量，不妨邀鄰近國中小參與，是很好環境教育。

「三點建議不難，只是要不要開始做而已！」黃家齊說，河道整治不能只是治水，更要講求生態工法、兼顧棲地環境，要求水務局針對專家的三點建議，盡快成立工作小組開始動起來，並應同步紀錄改善前、改善後的生態變化，讓南崁溪成為示範河道。

陳美梅也不滿南崁溪屢傳魚群暴斃，「好不容易南崁溪水質改善，也有放養其他魚種」，但卻因灘地問題，造成魚類大量死亡，希望水務局積極處理，做好生態環境。

劉振宇表示，經與魚類專家曾教授聯繫，已到現場會勘過，將擬定短中長期計畫，以近自然工法打造灘地，營造魚群休憩避難空間，並加強溶氧曝氣，之後將先辦地方說明會，待凝聚地方共識後，就會著手推動。

桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，地方苦不堪言。圖／市議員黃家齊提供
桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，地方苦不堪言。圖／市議員黃家齊提供
桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，市府水務局曾邀清大教授曾晴賢（中）、市議員黃家齊（右二）、忠義里長陳永杉（右一）到場現勘。圖／市議員黃家齊提供
桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，市府水務局曾邀清大教授曾晴賢（中）、市議員黃家齊（右二）、忠義里長陳永杉（右一）到場現勘。圖／市議員黃家齊提供
桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，地方苦不堪言。圖／市議員黃家齊提供
桃園南崁溪最近大雨過後常見死魚曝屍、散發惡臭，地方苦不堪言。圖／市議員黃家齊提供

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