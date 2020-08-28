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全桃園車禍最多地點曝光 龜山一路2路口車禍半年87件

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
警方9月1日起開始為期1個月的「路口安全大執法」，針對各易肇事路段加強取締，也請用路人減速慢行。圖／警方提供
警方9月1日起開始為期1個月的「路口安全大執法」，針對各易肇事路段加強取締，也請用路人減速慢行。圖／警方提供

車禍事故頻繁，造成用路人安全疑慮，桃園市警察局統計上半年度全市肇事最高路段，前2名都在龜山區分別是文化一路與龜山一路口有46件、忠義路二段與龜山一路口則有41件，警方說9月1日起開始為期1個月的「路口安全大執法」，針對各易肇事路段加強取締，也請用路人減速慢行。

警方說，路口安全大執法將針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」以及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等項目取締。

警方統計，今年上半年1月至6月間，以龜山區文化一路、龜山一路口車禍46件最多，其次是龜山區忠義路二段龜山一路41件，受傷人數最多則是平鎮區金陵路五段與快速路一段口有40人

其中，龜山區文化一路因鄰近交流道、林口長庚醫院及附近商圈，尤其上下班車流量最大、人潮眾多，駕駛未注意車撞容易發生交通事故。

其他容易肇事路段包括，桃園區中正路與復興路口、中壢區中華路與自強一路口、蘆竹區中正路與忠孝西路口、楊梅區永美路與中興路口、大溪區武嶺橋西端與大鶯路口、大園區三民路二段與菓林路口、八德區介壽路與和平路口、龍潭區大昌路與福龍路口。

警方指出，「汽機車禮讓行人」並不是專指在有畫行人穿越線的道路，其他沒有繪製行人穿越線的交岔路口，駕駛仍應減速、禮讓行人先行，若違規可依道路交通管理處罰條例第48條，處1200元以上、3600以下罰鍰。

至於行人部分，普遍民眾現今仍存有「行人不罰」的錯誤觀念，警方提醒，行人也應遵守交通標誌標線規定，以設有行人穿越線、天橋及地下道處行走，若恣意穿越道路也可以處300元罰鍰。

警方統計，今年1月至6月以龜山區文化一路、龜山一路口車禍有46件。圖／警方提供
警方統計，今年1月至6月以龜山區文化一路、龜山一路口車禍有46件。圖／警方提供

事故 車禍

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