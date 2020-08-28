小學生彩繪「神」豬羊 桃園義民祭9月15日連三天舉辦　

為感念義民爺捍衛鄉里犧牲奉獻的精神，每年農曆7月舉辦「義民祭」。「2020桃園客家義民祭」由平鎮區公所，聯合輪值里中壢區三民里、芝芭里及平鎮褒忠祠，自9月5日起一連三天舉辦。隨動保意識抬頭，神豬數量減少，今年特別舉辦彩繪陶瓷豬羊比賽，邀請輪值區的5所小學學生參與，以文創、新穎的方式，希望將客家硬頸精神傳承下去。

桃園市長鄭文燦今出席記者會時表示，每逢台灣遭重大歷史轉變，客家人總是第一個站出來保家衛土、流血流汗，當年犧牲的無名英雄，他們的衣官塚集合起來就成為義民爺，此為義民祭的核心精神。今年活動以「忠勇義民 佑我桃園」為主題，希望藉由義民祭典，誠心祈求保家衛民的義民爺，護佑桃園近230萬鄉親市民。

除傳統祭典外，客家義民祭每年不斷創新，由於近年神豬數量減少，特別邀請輪值區的5所小學學生參與彩繪陶瓷豬羊比賽，讓孩子在彩繪的過程中，了解歷史同時將文化傳承；活動首日(9月5日)下午2點舉辦陶瓷DIY活動及挑擔街活動，邀請親子挑起創意麵豬麵羊等供品，體驗早年長輩們徒步挑擔祭拜義民爺的虔誠心意；4點奉茶奉飯，象徵當年客家義民無任何軍糧軍賞，伙食全靠民間自立發起，也代表「軍民一家」；還有客家大戲、義民祭之夜晚等活動。7日則由地輪值里虔誠的信徒，於褒忠祠供奉神豬。