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小學生彩繪「神」豬羊 桃園義民祭9月15日連三天舉辦　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
近年神豬數量減少，今年桃園市客家義民祭舉辦彩繪陶瓷豬羊比賽，並邀請輪值區的5所小學學生參與。記者高宇震／攝影
近年神豬數量減少，今年桃園市客家義民祭舉辦彩繪陶瓷豬羊比賽，並邀請輪值區的5所小學學生參與。記者高宇震／攝影

為感念義民爺捍衛鄉里犧牲奉獻的精神，每年農曆7月舉辦「義民祭」。「2020桃園客家義民祭」由平鎮區公所，聯合輪值里中壢區三民里、芝芭里及平鎮褒忠祠，自9月5日起一連三天舉辦。隨動保意識抬頭，神豬數量減少，今年特別舉辦彩繪陶瓷豬羊比賽，邀請輪值區的5所小學學生參與，以文創、新穎的方式，希望將客家硬頸精神傳承下去。

桃園市長鄭文燦今出席記者會時表示，每逢台灣遭重大歷史轉變，客家人總是第一個站出來保家衛土、流血流汗，當年犧牲的無名英雄，他們的衣官塚集合起來就成為義民爺，此為義民祭的核心精神。今年活動以「忠勇義民 佑我桃園」為主題，希望藉由義民祭典，誠心祈求保家衛民的義民爺，護佑桃園近230萬鄉親市民。

除傳統祭典外，客家義民祭每年不斷創新，由於近年神豬數量減少，特別邀請輪值區的5所小學學生參與彩繪陶瓷豬羊比賽，讓孩子在彩繪的過程中，了解歷史同時將文化傳承；活動首日(9月5日)下午2點舉辦陶瓷DIY活動及挑擔街活動，邀請親子挑起創意麵豬麵羊等供品，體驗早年長輩們徒步挑擔祭拜義民爺的虔誠心意；4點奉茶奉飯，象徵當年客家義民無任何軍糧軍賞，伙食全靠民間自立發起，也代表「軍民一家」；還有客家大戲、義民祭之夜晚等活動。7日則由地輪值里虔誠的信徒，於褒忠祠供奉神豬。

鄭文燦也表示，在桃竹苗地區的發展歷史上，桃園是客家文化第一庄，境內有七大客家重鎮，包括中壢、龍潭、平鎮、楊梅、新屋、觀音、大園等，桃園客家義民祭透過歷史傳承與持續注入新意，每年都呈現不同的風貌，而今年「義民祭之夜」晚會邀請到客家資深樂師及金曲歌手現場演唱，也將摸彩抽出多項大獎，盼藉由民眾參與讓這極具客家特色的盛會持續傳承。

鄭文燦為獲獎的彩繪陶瓷豬羊簽名。記者高宇震／攝影
鄭文燦為獲獎的彩繪陶瓷豬羊簽名。記者高宇震／攝影
「2020桃園客家義民祭」由平鎮區公所，聯合輪值里中壢區三民里、芝芭里及平鎮褒忠祠，自9月5日起一連三天舉辦。記者高宇震／攝影
「2020桃園客家義民祭」由平鎮區公所，聯合輪值里中壢區三民里、芝芭里及平鎮褒忠祠，自9月5日起一連三天舉辦。記者高宇震／攝影

鄭文燦 文創

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