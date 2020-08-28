快訊

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

舊疾復發 安倍晉三宣布請辭首相！

獲社工幫助回報社會當社工 徐薇涵獲竹市績優社工表揚

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府今天表揚35名績優社工，副市長沈慧虹強調市府將持續努力作為社工的堅強後盾。圖／市府提供
新竹市政府今天表揚35名績優社工，副市長沈慧虹強調市府將持續努力作為社工的堅強後盾。圖／市府提供

新竹市政府今天表揚35名績優社工，其中市府社會處兒少保護社工徐薇涵高中時曾因家庭變故繳不出學費，社工幫助下順利完成學業，「我永遠記得社工姐姐伸出的那雙手，才有今天的我」，讓她決心成為社工，站在第1線幫助更多像她一樣的孩子。

副市長沈慧虹頒獎表揚績優社工，勉勵所有社工莫忘初衷，盼能有著有智慧的慈悲，讓案家獲得適當的幫助，也要做個幸福、健康又快樂的社工人，她說，為減輕社工負擔，市府從103年的58名社工增加到今年共101名，更配合中央政策全面調整社工人力薪資結構，提供社工合理薪資及環境，市府將持續努力作為社工的堅強後盾。

市府社會處長李季縈說，績優社會工作專業人員分為明日之星、直接服務卓越貢獻、間接服務卓越貢獻、傑出領導和資深敬業5個獎項，共有35名績優社工接受表揚。

27歲的徐薇涵少踏入社工領域2年8個月，她從小就由親戚扶養，對於家庭團圓的感受近乎是零，高中時因繳不出學費由學校通報市府介入，因社工的那雙手，她才開始感受到這個世界的溫暖，她大學與研究所都選擇就讀社工領域，盼用一己之力回報社會，幫助更多像她一樣的孩子。

徐薇涵分享，踏入社工界第1次遇到的少女，有中輟、逃家等叛逆行為，成為大家眼中的頭痛人物，但她發現少女經歷父母離異、家暴，最後不堪負荷逃家，又成為小媽媽，一再的惡性循環讓少女處在深淵難以脫離，讓她領悟到兒少工作的重要性，選擇踏入兒少保護領域，希望第1時間幫助這些孩子，預防更嚴重的後果。

社會處指出，社工常處在高壓力、高負荷、高風險的工作環境，非常感謝及肯定社工的辛勞，也重視社工的人身安全議題，期望透過穩定薪資結構及友善職場，達到社工人力久任，與市府一同傳遞更多愛，打造幸福友善城市。

新竹市政府今天表揚35名績優社工，副市長沈慧虹強調市府將持續努力作為社工的堅強後盾。圖／市府提供
新竹市政府今天表揚35名績優社工，副市長沈慧虹強調市府將持續努力作為社工的堅強後盾。圖／市府提供
新竹市府政社會處兒少保護社工徐薇涵高中時曾因家庭變故繳不出學費，社工幫助下順利完成學業，讓她決心成為社工幫助更多像她一樣的孩子。圖／市府提供
新竹市府政社會處兒少保護社工徐薇涵高中時曾因家庭變故繳不出學費，社工幫助下順利完成學業，讓她決心成為社工幫助更多像她一樣的孩子。圖／市府提供

社工 薪資

延伸閱讀

藝想獸譜新藝術展 穿越時空

故宮X竹市藝想獸譜新媒體展登場 首展坤輿藝境VR供體驗

台灣智慧水聯網啟動 結合5G防治水污染

當環保稽查員的分身 竹市將設智慧水質感測器逾50處

相關新聞

竹市5所大學加強防疫 9月1日入境外籍生一律14天居檢

9月開學季，新竹市有5所大學，因應外籍學生陸續入境回校，衛生局輔導5所大學進行開學前防疫整備工作，確認防疫措施、消毒清潔...

模範勞工表揚 鄭文燦：感謝勞工付出

桃園市政府8月20日於桃園綠光花園婚宴會館舉行「桃園市109年度五一勞動節模範勞工表揚大會」，由鄭文燦市長親自頒發模範勞工獎項給363位勞工

嘉義市健康城市大調查全台第4優 今再成立長照站

嘉義市陳仁德醫院與芳安里長辦公處、嘉義市桃城獅子會合作成立的「芳安里巷弄長照站」今天揭牌，市長黃敏惠指出，嘉義市已建置4...

影／運離「沈睡山中的海狸」 軍方捐贈模型機補償部落

42年前，國軍一架U-6A型海狸式偵察機在執行戰術飛行訓練時遭遇惡劣天候，墜毀於苗栗縣南庄鄉向天湖東北面的山林，機上乘員...

因應開學加強防疫 竹市各校園明天前完成公共空間消毒

31日即將開學，新竹市環保局明天前完成全市所有高中、國中小及幼兒園的公共空間消毒，市長林智堅說，國外疫情並未趨緩，防疫不...

桃市府擬再拆這4座行人陸橋 龜山龍壽陸橋31日開拆

桃園市政府為優化市容景觀，近年鎖定轄內使用低且有治安疑慮的行人陸橋進行拆除作業，今年規畫拆除龜山區龍壽陸橋、八德區茄苳陸...

桃園跨年、燈會重南輕北？議員關切

桃園市2021年跨年晚會和燈會都選在南桃園地區舉辦，議員林政賢昨在議會質詢表示，往年跨年晚會都是南、北區輪流，這幾年都在...

巷內美食／莊記小館 堅持品質平價消費

桃園市桃園區莊記小館兩代手藝相傳，主廚堅持食材品質，上一代的菜單至今還有熱炒鱔魚、炒牛肉、沙鍋魚頭，加上推陳出新，金沙（...

竹市自造者嘉年華 手做飆創意

新竹市政府9月5、6日舉辦新竹自造者嘉年華會，將有17公尺長無動力軌道小車DIY體驗、立體藝術創造、3D列印等35個互動...

付訂金才能看契約違法 建案代銷允改進

竹北市房產交易熱絡，新竹縣政府接獲投訴，有建案代銷業者以先占位訂購才能保住原有價位說法，慫恿看屋者先付10萬至20萬元簽...

苗議長鍾東錦 接國民黨黨部主委

苗栗縣議會議長鍾東錦昨天接任國民黨苗栗縣黨部主委，由黨主席江啟臣頒發派任書並進行印信交接，縣長徐耀昌、苗栗農田水利會長謝...

國小欄杆低於1.1公尺 議員促全面改善

桃園市北勢國小家長會向市議員黃敬平陳情指出，學校走廊的扶手欄杆過低，擔心學童奔走或遊玩時一旦重心不穩，將有翻越欄杆墜樓的...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

有請北市府開協調會？黃珊珊：談完防疫旅館就被請離席

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。