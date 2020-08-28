獲社工幫助回報社會當社工 徐薇涵獲竹市績優社工表揚
新竹市政府今天表揚35名績優社工，其中市府社會處兒少保護社工徐薇涵高中時曾因家庭變故繳不出學費，社工幫助下順利完成學業，「我永遠記得社工姐姐伸出的那雙手，才有今天的我」，讓她決心成為社工，站在第1線幫助更多像她一樣的孩子。
副市長沈慧虹頒獎表揚績優社工，勉勵所有社工莫忘初衷，盼能有著有智慧的慈悲，讓案家獲得適當的幫助，也要做個幸福、健康又快樂的社工人，她說，為減輕社工負擔，市府從103年的58名社工增加到今年共101名，更配合中央政策全面調整社工人力薪資結構，提供社工合理薪資及環境，市府將持續努力作為社工的堅強後盾。
市府社會處長李季縈說，績優社會工作專業人員分為明日之星、直接服務卓越貢獻、間接服務卓越貢獻、傑出領導和資深敬業5個獎項，共有35名績優社工接受表揚。
27歲的徐薇涵少踏入社工領域2年8個月，她從小就由親戚扶養，對於家庭團圓的感受近乎是零，高中時因繳不出學費由學校通報市府介入，因社工的那雙手，她才開始感受到這個世界的溫暖，她大學與研究所都選擇就讀社工領域，盼用一己之力回報社會，幫助更多像她一樣的孩子。
徐薇涵分享，踏入社工界第1次遇到的少女，有中輟、逃家等叛逆行為，成為大家眼中的頭痛人物，但她發現少女經歷父母離異、家暴，最後不堪負荷逃家，又成為小媽媽，一再的惡性循環讓少女處在深淵難以脫離，讓她領悟到兒少工作的重要性，選擇踏入兒少保護領域，希望第1時間幫助這些孩子，預防更嚴重的後果。
社會處指出，社工常處在高壓力、高負荷、高風險的工作環境，非常感謝及肯定社工的辛勞，也重視社工的人身安全議題，期望透過穩定薪資結構及友善職場，達到社工人力久任，與市府一同傳遞更多愛，打造幸福友善城市。
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