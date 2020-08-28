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嘉義市健康城市大調查全台第4優 今再成立長照站

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市陳仁德醫院與芳安里長辦公處、嘉義市桃城獅子會合作成立的「芳安里巷弄長照站」。圖／市府提供
嘉義市陳仁德醫院與芳安里長辦公處、嘉義市桃城獅子會合作成立的「芳安里巷弄長照站」。圖／市府提供

嘉義市陳仁德醫院與芳安里長辦公處、嘉義市桃城獅子會合作成立的「芳安里巷弄長照站」今天揭牌，市長黃敏惠指出，嘉義市已建置40處C級巷弄長照站，未來嘉義市在各個社區、各里都有據點，讓長輩得到最好照顧與安養。

芳安里巷弄長照站位於嘉義市東區南興路20號，黃敏惠今主持揭牌儀式，黃說，康健雜誌今年「健康城市大調查」中，嘉義市超越六都中的三都（新北市、桃園市、台南市），全台排名第四名，非六都中第一名。芳安里巷弄長照站將提供長者社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、電話問安及關懷訪視等服務。

院長陳仁德指出，芳安里長照站代表長照向社區延伸，並期望與其他各里合作，除了周一至周五中午提供共餐服務，也將結合醫院內的復健、護理、營養、藥事等醫療團隊，舉辦各種健康促進講座，並聘請專業運動教練定期指導長輩進行肌力訓練。再加上藝術手作、音樂律動等文康課程，讓長照站成為一個「銀髮族一起上課、活動、吃飯聯絡感情的溫馨角落。」

芳安里長陳文彬說，成立的目的就是要鼓勵社區長者多走出家中，參與社區活動，只要年滿65歲以上的健康、亞健康或輕度失能長者，都歡迎還泡茶聊天、玩桌遊，或免費參加各種課程。嘉義市桃城獅子會長蔡惠如說，將整合公益資源，協助像是輪值志工服務、活動協助等服務。

嘉義市長期照顧管理中心表示，上半年因疫情影響，嘉義市C級據點暫時關閉一個月，或是移到合適的戶外，雖然有許多的不方便，但感謝各據點配合防疫，希望落實長者個人衛生防護、保持社交活動距離等，讓服務能持續推動。

嘉義 長照

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