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影／運離「沈睡山中的海狸」 軍方捐贈模型機補償部落

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將(中)頒發感謝狀給42年前參與救援的部落居民及後人。記者胡蓬生／攝影
陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將(中)頒發感謝狀給42年前參與救援的部落居民及後人。記者胡蓬生／攝影

42年前，國軍一架U-6A型海狸式偵察機在執行戰術飛行訓練時遭遇惡劣天候，墜毀於苗栗縣南庄鄉向天湖東北面的山林，機上乘員一死一傷，軍機失事後，當地賽夏族發動部落居民前往救援，但飛機殘骸直到去年8月才運離；陸軍航空第601旅感念當年部落居民英勇的救援行動，今天上午特別捐贈一架U-6A模型機並頒發感謝狀，表達對部落居民的謝意。

捐贈儀式上午在向天湖賽夏族民俗文物館廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將、601旅旅長張台松少將共同參與，並為模型機揭幕。

這場捐贈儀式的背後，有著讓人動容的傷感故事，42年前發生空難後，因交通及機具限制，軍方無法運回機骸，讓這架偵察機猶如「沉睡山中的海狸」靜默數十年，當年罹難飛官的遺眷也一直未能到現場招魂，直到去年才如願。

苗栗縣政府原住民族事務中心指出，民國67年5月3日陸軍航空第一大隊觀測中隊副隊長劉傳集少校、陳高才上尉駕駛機號8012的 U-6A型海狸式偵察機執行戰術飛行訓練，但遭遇惡劣天候，飛機不幸墜毀於向天湖東北面山林，劉傳集殉職，陳高才也身受重傷，當年向天湖部落賽夏族族親動員趕赴失事現場，救治傷者並守護劉傳集大體直到國軍派員迎接，但機骸因交通及機具限制而無法運回，長留山林逾40年。

前年7月有山友發現偵察觀測機的殘骸，但網路上查不到相關資料而成為謎團，經過一段時間調查，終於追查出是40多年前失事的觀測機，飛機殘骸並被稱為「沉睡於山中的海狸」；淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪去年1月到向天湖登山，特地到失事現場憑弔，並在臉書貼出在現場與國旗的合照，家屬透過媒體報導聯繫上包正豪，去年5月間包正豪領著劉傳集的妻子黃雲珠、女兒劉念慈入山，時隔41年，殉職軍官劉傳集的妻女終於來到殘骸旁追悼。

國防部長嚴德發獲知後深表重視並成立「8012專案小組」，責成陸軍司令部指導航空601旅在去年8月完成機骸遷運，並展開紀念碑籌建與劉傳集入祀忠烈祠等作業。

但軍方去年計畫運離機骸時，部落居民曾表達反對意見，認為山區的飛機殘骸是部落居民的共同記憶，且機骸已成遊客搜尋的景點，成為觀光發展契機，經溝通，南庄鄉東河村啦魯姆萬整體發展協會召開第3次向天湖部落會議同意601旅製作模型機1架做為補償，苗栗縣政府去年11月也同意模型機陳設在賽夏族民俗文物館戶外。

徐耀昌指出，衷心感念42年前向天湖部落族人無懼艱危，熱心馳援救難，足為軍民同心的典範，陸軍航空601旅特別致贈模型機1架提供作為國軍及族人歷史的共同記憶代表，別具意義。

殉職飛官劉傳集的妻子黃雲珠揮別悲情，在模型機前端詳追思。記者胡蓬生／攝影
殉職飛官劉傳集的妻子黃雲珠揮別悲情，在模型機前端詳追思。記者胡蓬生／攝影
捐贈儀式上午在向天湖賽夏族民俗文物館廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將、601旅旅長張台松少將共同參與，並為模型機揭幕。記者胡蓬生／攝影
捐贈儀式上午在向天湖賽夏族民俗文物館廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將、601旅旅長張台松少將共同參與，並為模型機揭幕。記者胡蓬生／攝影
編號8012號的U-6A型海狸式偵察機以4比1的比例製作。記者胡蓬生／攝影
編號8012號的U-6A型海狸式偵察機以4比1的比例製作。記者胡蓬生／攝影
捐贈儀式上午在向天湖賽夏族民俗文物館廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將、601旅旅長張台松少將共同參與，並為模型機揭幕。記者胡蓬生／攝影
捐贈儀式上午在向天湖賽夏族民俗文物館廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將、601旅旅長張台松少將共同參與，並為模型機揭幕。記者胡蓬生／攝影
捐贈儀式上午在向天湖賽夏族民俗文物館廣場舉行，賽夏族耆老帶領眾人向祖靈祈福。記者胡蓬生／攝影
捐贈儀式上午在向天湖賽夏族民俗文物館廣場舉行，賽夏族耆老帶領眾人向祖靈祈福。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)與地方人士在捐贈儀式致詞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)與地方人士在捐贈儀式致詞。記者胡蓬生／攝影
編號8012號的U-6A型海狸式偵察機以4比1的比例製作，並保留當年機殘上的型牌。記者胡蓬生／攝影
編號8012號的U-6A型海狸式偵察機以4比1的比例製作，並保留當年機殘上的型牌。記者胡蓬生／攝影
編號8012號的U-6A型海狸式偵察機以4比1的比例製作，機頭朝著當年失事山區的方向。記者胡蓬生／攝影
編號8012號的U-6A型海狸式偵察機以4比1的比例製作，機頭朝著當年失事山區的方向。記者胡蓬生／攝影
陸軍航空第601旅感念當年部落居民英勇的救援行動，今天特別捐贈一架U-6A模型機並由陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將頒發感謝狀，表達對部落居民的謝意。記者胡蓬生／攝影
陸軍航空第601旅感念當年部落居民英勇的救援行動，今天特別捐贈一架U-6A模型機並由陸軍航空特戰指揮部指揮官何啟鎮中將頒發感謝狀，表達對部落居民的謝意。記者胡蓬生／攝影

陸軍 賽夏族 苗栗縣

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