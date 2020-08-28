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竹市5所大學加強防疫 9月1日入境外籍生一律14天居檢

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市5所大學9月1日回國的外籍學生一律於防疫旅館或集中檢疫所進行14天的居家檢疫。圖／新竹市衛生局提供
新竹市5所大學9月1日回國的外籍學生一律於防疫旅館或集中檢疫所進行14天的居家檢疫。圖／新竹市衛生局提供

9月開學季，新竹市有5所大學，因應外籍學生陸續入境回校，衛生局輔導5所大學進行開學前防疫整備工作，確認防疫措施、消毒清潔工作都已完備，衛生局指出，9月1日回國的外籍學生一律於防疫旅館或集中檢疫所進行14天的居家檢疫，確保所有學子都能安心檢疫、安心就學。

市長林智堅說，為讓外籍學生入境後能妥適受到完善的居家關懷服務，市府和5所大學積極整備校園防疫工作，讓入境學生可以安心檢疫，也配合中央流行疫情指揮中心的防疫策略，共同維護市民健康與安全。

他說，中央流行疫情指揮中心指示，目前8大類人潮擁擠或密閉場所、無法保持社交距離時要戴口罩，包括教育學習場所，呼籲學生務必遵守防疫措施。

衛生局指出，為讓外籍學生安心入境與就學，減少學生在檢疫旅館14天的經濟負擔，衛生局協助5所大學設置校園防疫宿舍，輔導外籍生入境後專人專車引導、防疫宿舍門禁管制、監視影像、送餐人員、廢棄物處理、設置校園心理師關懷專線等，就醫機制也完備，確保學校落實防疫。

衛生局代理局長楊清媚說，為完善校園防疫工作，與校園保持密切連繫，確保校園有足夠的防疫物資及完備停、復課授課因應措施，並訂有確診個案及接觸者停課措施，要求校園務必演練遠距教學，也協助校園在開學前完成環境、宿舍等清潔作業。

開學後將持續落實量測體溫、宣導保持社交距離以及密閉空間戴口罩，並掌握教職員工暑假期間及同住家人的旅遊史，掌握教職人員健康狀況， 衛生局呼籲民眾仍要落實防疫新生活運動，戴口罩、維持手部衛生、保持社交距離等，共同為防疫新生活努力。

衛生局 社交距離

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