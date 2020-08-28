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桃市府擬再拆這4座行人陸橋 龜山龍壽陸橋31日開拆

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
龜山區龍壽陸橋已獲道路交通安全會報通過拆除，市府養工處將於31日起至9月5日分階段展開拆除作業，矗立地方28年的龍壽陸橋即將走入歷史。圖／桃園市養護工程處提供
龜山區龍壽陸橋已獲道路交通安全會報通過拆除，市府養工處將於31日起至9月5日分階段展開拆除作業，矗立地方28年的龍壽陸橋即將走入歷史。圖／桃園市養護工程處提供

桃園市政府為優化市容景觀，近年鎖定轄內使用低且有治安疑慮的行人陸橋進行拆除作業，今年規畫拆除龜山區龍壽陸橋、八德區茄苳陸橋、大溪區仁和陸橋及龜山區宏慶陸橋等4座陸橋，其中龜山區龍壽陸橋已獲道路交通安全會報通過拆除，市府養工處將於31日起至9月5日分階段展開拆除作業，矗立地方28年的龍壽陸橋即將走入歷史。

桃市府近年已先拆掉桃園區春日陸橋、觀音區台15省道與台66快速道路交會處鋼構人行陸橋、龜山區龍獅陸橋等3座使用率低的行人陸橋，位於龜山區萬壽路一段516巷口的龍壽陸橋也被列為下個拆除標的，去年底曾封橋21天，確認地方已無使用需求，經道路交通安全督導會報決議拆除後，養工處著手拆除工程規畫設計與交通維護計畫。

市府養工處指出，龜山區龍壽陸橋（萬壽路一段516巷口）拆除工程將自31日起至9月9日為期10天採4階段進行拆除及復舊，第1階段為31日至9月3日，施工時間為每天上午9時至下午5時，進行樓梯及大梁混凝土部分斷開作業；第2階段為9月4日的上午9時至下午5時，現場進行樓梯吊離作業，萬壽路一段將封閉單向道路，採雙向通行管制。

第3階段為9月4日下午9時至9月5日清晨5時，進行大梁及立柱拆除吊離作業，屆時將全線封閉道路；第4階段9月5日至9月9日進行周邊復舊作業，施工時間為每日上午9時至下午5時，預估工程完工後，將有效改善周遭行人使用空間、提升市容景觀等。

養工處指出，陸橋拆除期間因道路封閉施工，將於各路段及路口設置改道牌面，提醒用路人依施工路段速限行駛且遵照交通指揮人員指示通行。行經管制漸變段區域之車輛請減速慢行，以確保行車安全及維持交通順暢，施工所造成不便，請用路人見諒。

另，八德區永豐路上的茄苳陸橋今年6月經道安委員及相關單位辦理現場會勘評估存廢可行性，初步評估應可廢除，市府養工處後續將提至道安會報，視決議辦後續事宜；大溪區員林路一段的仁和陸橋近期也將邀道安委員及相關單位現勘評估存廢可行性。

至於位於龜山迴龍地區的宏慶陸橋位於萬壽路一段105之1號，因為新北將施作捷運萬大線高架段，建議桃市府研議拆除，今年6月8日已邀相關單位現勘並至道安會報報告，交通局與公路總局依委員意見研議先行設置行穿線。

龜山區龍壽陸橋已獲道路交通安全會報通過拆除，市府養工處將於31日起至9月5日分階段展開拆除作業，矗立地方28年的龍壽陸橋即將走入歷史。圖／桃園市養護工程處提供
龜山區龍壽陸橋已獲道路交通安全會報通過拆除，市府養工處將於31日起至9月5日分階段展開拆除作業，矗立地方28年的龍壽陸橋即將走入歷史。圖／桃園市養護工程處提供
龜山區龍壽陸橋已獲道路交通安全會報通過拆除，市府養工處將於31日起至9月5日分階段展開拆除作業，市府提醒用路人提前改道行駛。圖／桃園市養護工程處提供
龜山區龍壽陸橋已獲道路交通安全會報通過拆除，市府養工處將於31日起至9月5日分階段展開拆除作業，市府提醒用路人提前改道行駛。圖／桃園市養護工程處提供

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