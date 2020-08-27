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桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市文化局到場張貼暫定文化景觀公告。圖／文化局提供
桃園市文化局到場張貼暫定文化景觀公告。圖／文化局提供

全桃園僅存唯一的「八卦窯」今傳出遭破壞，在地藝文團體桃園回龜山陣線日前才向桃園市府提報文資審議，未料結果仍未出爐，地主整地過程就誤拆，已破壞磚體近5成，桃園市文化局獲報到場制止，並張貼「暫定文化景觀」公告，近期內將二度會勘，釐清窯廠產權、道路規畫等疑慮。

桃園回龜山陣線指出，位於緊鄰A7合宜宅的樟腦寮磚窯場，為桃園僅存完整的八卦窯體，也是當初聯外道路規畫時，意外發現的協和磚窯廠，因林口台地產紅土，在6、70年代全盛時期曾有近50座，後來建築轉型為鋼筋水泥，磚窯廠沒落面臨拆除命運。

回龜線解釋，俗稱八卦窯的霍夫曼窯，是由德國人在1865年引進台灣，2005年統計全台仍存有25座，直到今年全桃園僅剩下這座還完整的「協和磚廠」，除了具有重要文化價值，還是在地居民和土地連結的記憶，有保存維護必要，因此向桃園市政府提報文資審議。

回龜線說，但文資審議結果還沒出爐，地主疑似於過戶土地後在不知情狀況下破壞窯體，今天接獲民眾通知才發現，並經文化局緊急會勘，地主則表示新購入土地，為了私人用途整地過程不慎破壞到磚窯廠。

桃園市文化局表示，接獲民眾通知即報警到場制止，並依文化資產保存法第20條、第61條，啟動暫定文化景觀程序，今天下午於2點半到場張貼暫定文化景觀公告，並告知現場施作單位、地主及相關人士程序、罰則。

 文化局指出，「龜山樟腦寮磚窯廠」經民間團體提報文化景觀，今年3月6日會勘，因相關提報地號範圍屬私有產權，尚有產權、道路規畫及建築結構安全疑慮，所以首次會勘決議請相關單位提供資料後再審。

文化說，現已啟動桃園市磚窯產業文化資產普查計畫，預計9月有成果，近期內也會辦理第2次會勘，為避免誤拆再度發生，會請轄區龜山分局加強巡邏，並邀文資委員研議。

桃園僅存的「八卦窯」遭地主誤拆。圖／桃園回龜山陣線提供
桃園僅存的「八卦窯」遭地主誤拆。圖／桃園回龜山陣線提供

文化局 文化資產 建築

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