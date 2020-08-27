中華郵政攜手榮服處拍微電影 再捐55萬元餐具助弱

中華郵政與榮服處多年來合力關懷榮民生活與財產安全，今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，下午在桃園光影文化館首映，希望喚起更多人一同關心獨居長輩與弱勢家庭，中華郵政也與中華郵政工會共同捐贈總價值達55萬元的生活餐具給桃園在地的弱勢兒少、身障者及獨居長者。

中華郵政董事長吳宏謀說，「愛在桃緣」微電影希望作為防止不法詐騙，以及展現政府用心保護人民財產安全的宣導影片，今年因國家防疫需要，肩負配發防疫物資及振興券的任務，感謝同仁辛苦的付出，同時也保有熱忱關懷獨居長者、服務弱勢團體。

中華郵政工會桃園分會理事長江杏林、中華郵政工會理事長吳文豐、台灣郵政協會董事長蔡文慶、桃園郵局局長薛門騫、退輔會副主委暨榮眷基金會董事長李文忠、榮眷基金會秘書長尤志煌、退輔會榮服處長虞思祖與桃園市長鄭文燦都出席微電影首映。

鄭文燦說，郵差深入社區每個角落，可及時發現許多脆弱家庭狀況，郵差若發現脆弱家庭時，可到「社會安全網-關懷e起來」進行線上通報，市府即會派社工員訪視並且給予關懷協助，也期盼未來能將郵政系統與社工系統相互串連，照顧更多需要家庭。

鄭文燦也提到，桃園目前約有2284位獨居長輩，除了平時給予定期的關懷訪視、電話問安外，市府也規畫社區關懷據點，提供長輩活動、用餐等服務，此外，市府也非常重視榮民朋友在就養、就醫及生活上的需求，未來會持續與榮服處保持密切合作。