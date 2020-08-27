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中華郵政攜手榮服處拍微電影 再捐55萬元餐具助弱

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
中華郵政與榮服處多年來合力關懷榮民生活與財產安全，今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，下午在桃園光影文化館首映。圖／桃園市政府提供
中華郵政與榮服處多年來合力關懷榮民生活與財產安全，今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，下午在桃園光影文化館首映。圖／桃園市政府提供

中華郵政與榮服處多年來合力關懷榮民生活與財產安全，今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，下午在桃園光影文化館首映，希望喚起更多人一同關心獨居長輩與弱勢家庭，中華郵政也與中華郵政工會共同捐贈總價值達55萬元的生活餐具給桃園在地的弱勢兒少、身障者及獨居長者。

中華郵政董事長吳宏謀說，「愛在桃緣」微電影希望作為防止不法詐騙，以及展現政府用心保護人民財產安全的宣導影片，今年因國家防疫需要，肩負配發防疫物資及振興券的任務，感謝同仁辛苦的付出，同時也保有熱忱關懷獨居長者、服務弱勢團體。

中華郵政工會桃園分會理事長江杏林、中華郵政工會理事長吳文豐、台灣郵政協會董事長蔡文慶、桃園郵局局長薛門騫、退輔會副主委暨榮眷基金會董事長李文忠、榮眷基金會秘書長尤志煌、退輔會榮服處長虞思祖與桃園市長鄭文燦都出席微電影首映。

鄭文燦說，郵差深入社區每個角落，可及時發現許多脆弱家庭狀況，郵差若發現脆弱家庭時，可到「社會安全網-關懷e起來」進行線上通報，市府即會派社工員訪視並且給予關懷協助，也期盼未來能將郵政系統與社工系統相互串連，照顧更多需要家庭。

鄭文燦也提到，桃園目前約有2284位獨居長輩，除了平時給予定期的關懷訪視、電話問安外，市府也規畫社區關懷據點，提供長輩活動、用餐等服務，此外，市府也非常重視榮民朋友在就養、就醫及生活上的需求，未來會持續與榮服處保持密切合作。

退輔會副主委暨榮眷基金會董事長李文忠說，感謝桃園市府一直以來對榮民的照顧，也致力保存眷村文化，讓眷村文化及榮民故事都能完整保留下來，他也相當感謝郵差同仁的努力，感謝他們深入社區的角落關懷獨居長者，讓社會感受到更多溫暖。

中華郵政與榮服處多年來合力關懷榮民生活與財產安全，今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，下午在桃園光影文化館首映。圖／桃園市政府提供
中華郵政與榮服處多年來合力關懷榮民生活與財產安全，今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，下午在桃園光影文化館首映。圖／桃園市政府提供
中華郵政與榮服處今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，今天首映典禮也宣布捐贈環保餐具給地方弱勢長者與家庭。圖／桃園市政府提供
中華郵政與榮服處今年首度以桃園龍潭郵局成功阻攔榮民伯伯遭受詐騙事件為題材，拍攝微電影「愛在桃緣」，今天首映典禮也宣布捐贈環保餐具給地方弱勢長者與家庭。圖／桃園市政府提供

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