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林智堅直播做火龍果牛奶 神農三倍市集周末登場
為振興經濟、活化農業並結合「振興三倍券」，新竹市府與農會合作，本周末在假日花市農特產直銷中心舉辦「神農新竹 三倍市集」農特產「期間限定」促銷活動，民眾只要出示三倍券就能獲得50元現金抵用券，消費滿200元還贈送神秘小禮。
市長林智堅今親自開直播促銷，還邀請到在地「神農獎」養蜂人之子江義揚同台，一同推薦新竹不為人知的兩項主力農產品「進士牛奶」與「特等獎龍眼蜂蜜」，搭配在地當季火龍果，打出超夢幻的粉紅色「火龍果牛奶」。
林智堅拿起火紅飽滿的火龍果切塊，直接從蜂箱刨下蜂巢，金黃色又飽滿的的蜂蜜滾滾流下，讓現場大家差點流口水。接著林智堅開啟果汁機，在杯中倒入牛奶，再將果汁機打好的火龍果與蜂蜜淋上牛奶，粉紅吸睛的蜂蜜火龍果配上雪白香醇的牛乳，成為當季最夢幻又營養的現打果汁。
林智堅說，竹市農業面積小，卻有精緻化的農業與農產品，在地就能買到牧場直送的新鮮牛奶、蜂蜜，卻鮮為人知，今天特地與農會總幹事鍾祥銘一起開直播推銷在地農產。
產發處表示，竹市農特直銷中心目前設有26攤，8月29至30日的「神農新竹 三倍市集」農特產品促銷活動推「好事三重送」，第一重優惠凡出示三倍券可獲得50元抵用券1張，兌換時間為下午2點，一天限量200張，送完為止(抵用券使用到8月30日下午5點）；第二重優惠凡單攤單筆消費滿200元者，又可獲精緻小禮物1份；第三重優惠則是各攤都推出難得的促銷優惠，讓消費者越買越省。
鍾祥銘指出，兩天促銷活動中，同場加映國產土雞優惠促銷及免費品嘗活動，現場以近市場零售的5折低價，提供1000隻土雞供民眾搶購，過去總是才開賣就秒殺。另竹市農會特地於假日花市農特產品直銷中心擺設臨時攤位，凡持有農遊券、客家券的民眾也可於該攤位消費使用，還有農特產品大小福袋特惠價，優惠滿滿。
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