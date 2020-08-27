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桃林鐵路路廊出入口設車阻 輪椅族被擋怒「二度傷害」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供
桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供

桃園市政府近年分階段替桃林鐵路活化打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，路廊環境煥然一新，成為民眾遊憩新去處，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花缽，即便有特製雙P車阻，看似可供輪椅族進出，但高度設計有問題，輪椅通行也卡關，痛批「上頭要不要乾脆寫輪椅族禁止進入算了！」身障者也認為設計失當，是對身障者的二度傷害！

桃林鐵路步道由捷運工程局建置，現由區公所負責維護，據悉，是當地里長反映會有機車騎入桃林鐵路，要求公所設置車阻，由於設置不當又引起身障者反彈，副市長李憲明說，會盡快移除車阻等設施，市府捷運工程局主秘林義昌說，桃林鐵路路廊活化工程並未設置車阻，是後續移交給管理單位時才設，經與公所協調，今天下午已經拆除，公所也將加派人力勸導、取締，禁止機車進入，維護其他使用者權益。

黃婉如說，桃林鐵路路廊出入口滿是花缽、車阻，阻礙身障輪椅族進入，捷工局展現專業的傲慢，推說要找養工處，養工處又回說不是養工處弄的，要她去找區公所，但改善了半天仍沒兼顧到身障者權益，且依照內政部主管活動場所無障礙設施設備設計標準總說明，無障礙設施設備規格淨寬不得小於90公分，現場車阻設計明顯不合格。

曾任桃園市脊髓損傷者協會理事長的楊春生為身障者，現為內政部營建署生活環境暨無障礙委員會委員，現勘時也發現現場的雙P車阻高度太低，他坐在輪椅上想通過，「肩膀就會被卡住」，他說，自己代步的輪椅為特別訂製，本就較小，若為一般電動輪椅等大型輔具，根本無法過。

「這對輪椅族來說是二度傷害！」楊春生不滿，台灣是CRPD身心障礙者權利公約締約國家之一，設置路阻有違締約精神，也歧視身障者，他也不滿，車阻有高度限制，輪椅族得跳「曼波舞」才能使用，讓身障者感覺「豬狗不如」，「我們也是人，也是中華民國人民，也有尊嚴！」

市議員牛煦庭也認為，地方好不容易盼到綠廊能使用，最後卻淪為機車便道，他要求市府過去曾提的科技執法要加速執行，也要全桃園一體適用，「不要不執法，總是讓民代當壞人」，也要求市府修正桃園公園管理自治條例，機車闖入公園應有重罰。

李憲明認同民代看法，除了希望民眾要有公德心，也會儘速推動科技執法，用拍照取締方式遏止機車闖入，市府工務局長賴宇亭也說，桃林鐵路路廊明年會由養工處管養，將整體檢討，至於目前設置的車阻，經各單位協調，今天下午已經全數拆除。

桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供
桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供
桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供
桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供
桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供
桃園市政府近年分階段替桃林鐵路打造景觀綠帶、自行車道、人行休閒步道，環境煥然一新，但出入口卻成為輪椅族的最大障礙，市議員黃婉如怒批，多個出入口都擺設車阻、花台，身障者難以通行。圖／桃園市議員黃婉如提供
桃林鐵路路廊出入口設置車阻挨批，市府今天下午已經火速移除。圖／桃園市工務局提供
桃林鐵路路廊出入口設置車阻挨批，市府今天下午已經火速移除。圖／桃園市工務局提供
桃林鐵路路廊出入口設置車阻挨批，市府今天下午已經火速移除。圖／桃園市工務局提供
桃林鐵路路廊出入口設置車阻挨批，市府今天下午已經火速移除。圖／桃園市工務局提供

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