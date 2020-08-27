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疫情影響桃園庇護工場訂單掉9成 中秋推出三倍券買月餅禮盒

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
這次推出中秋月餅禮盒的分別有樂桃桃咖啡簡餐坊、沁心小站庇護餐坊、喜憨兒桃園南門公園庇護商店、伊甸烘焙咖啡屋、喜憨兒桃園市府庇護商店，歡迎民眾踴躍訂購。記者陳夢茹／攝影
這次推出中秋月餅禮盒的分別有樂桃桃咖啡簡餐坊、沁心小站庇護餐坊、喜憨兒桃園南門公園庇護商店、伊甸烘焙咖啡屋、喜憨兒桃園市府庇護商店，歡迎民眾踴躍訂購。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎疫情爆發以來，桃園市內各庇護工場訂單業績直落，桃園市勞動局坦言，2月至5月每家都掉了約8至9成，尤其烘焙類完全沒有訂單。今年中秋節前夕，5家庇護工場特別推出月餅禮盒，還可用三倍振興券消費，希望民眾給予支持。

桃園市勞動局身障就業科長洪俊揚指出，雖然近期疫情趨緩，加上勞動局於母親節和中秋節特別向庇護工場採購，往年約採購10萬元，今天加碼到130萬元，但業績仍與去年同期相比還是掉4、5成。

洪俊揚表示，今年除了加碼130萬向5家庇護工廠採購月餅禮盒外，還補助各家庇護工場20萬行銷費用、4萬防疫用品，另外，至年底前每月補助4萬房租及車租，以輔助各庇護工場度過疫情難關。

桃園市長鄭文燦說，目前有8萬7千名市民領有身障手冊，推估有2萬5千人適合進入職場，鼓勵各公司單位晉用足額身障員工。他表示，職訓機構訓練班現有許多類型，包括客服、平面設計、程式語言設計、電腦繪圖等，可讓身障者透過職訓習得一技之長，未來會找適當地點擴大庇護工場，並將職訓種類擴大，保障身障者的就業環境。

目前桃園市內共有10家庇護工場營運中，型態分別為5家食品烘焙、1家汽車美容、1家蔬菜植耕、2家洗衣及1家印刷，洪俊揚說，另有3家正在籌備裝修，預估年底前會正式營運。

這次推出中秋月餅禮盒的分別為樂桃桃咖啡簡餐坊、沁心小站庇護餐坊、喜憨兒桃園南門公園庇護商店、伊甸烘焙咖啡屋、喜憨兒桃園市府庇護商店，歡迎民眾前往「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」(網址: http://easygo.tycg.gov.tw/ )訂購。

這次推出中秋月餅禮盒的分別有樂桃桃咖啡簡餐坊、沁心小站庇護餐坊、喜憨兒桃園南門公園庇護商店、伊甸烘焙咖啡屋、喜憨兒桃園市府庇護商店，歡迎民眾踴躍訂購。記者陳夢茹／攝影
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這次推出中秋月餅禮盒的分別有樂桃桃咖啡簡餐坊、沁心小站庇護餐坊、喜憨兒桃園南門公園庇護商店、伊甸烘焙咖啡屋、喜憨兒桃園市府庇護商店，歡迎民眾踴躍訂購。記者陳夢茹／攝影
受疫情影響都接不到訂單，今年中秋節前夕，桃園市內5家庇護工場特別推出月餅禮盒，可用三倍振興券消費，希望民眾給予支持。記者陳夢茹／攝影
受疫情影響都接不到訂單，今年中秋節前夕，桃園市內5家庇護工場特別推出月餅禮盒，可用三倍振興券消費，希望民眾給予支持。記者陳夢茹／攝影

庇護工場 身障者 中秋節

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