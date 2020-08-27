新竹自造者嘉年華下周末登場 17米無動力車軌道可挑戰

新竹市政府9月5、6日舉辦新竹自造者嘉年華會，將有17公尺長無動力軌道小車DIY體驗、立體藝術創造、3D列印等35個互動體驗攤位，還可讓民眾體驗觸控投影機等，市長林智堅今化身創客與培英國中學生利用寶特瓶製作成無動力小車競賽，邀大小朋友藉由體驗手作，激發創意。

市府勞工處指出，自造者嘉年華會將有工作坊，教民眾花2小時實作水火箭、泡棉發射器等，還能將作品參加各式競賽，今年最大亮點就是無動力車競賽，製作簡單，2.5公尺高、17公尺長的軌道絕對很刺激。

林智堅說，自造者嘉年華邁入第5年，累積超過3萬人參加，目的是持續培育創新人才，讓Maker實現創意、將好點子變成好生意，他也歡迎大家9月5、6日到清大育成大樓1樓正文展演廳參加活動。

市府勞工處指出，今年有9個體驗工作坊及11個競賽活動，共有超過1000個名額，可體驗立體藝術創造、3D列印及數位設計創作工作坊等，另外，水火箭競賽、飛行器大挑戰及泡綿彈發射器活動等創客競賽，讓Maker體驗實作及團隊腦力激盪，並於過程中培養邏輯思考能力。

互動藝術品與創客攤位多達35個，讓參加者體驗創意實現的過程，跨領域整合科學、工程、藝術等創新，享受動手做的美好。