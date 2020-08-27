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保留中壢5號倉庫？ 預計下周決定是否列冊追蹤

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
由在地青年團體承租改建的中壢5號倉庫藝文基地，恐因桃園鐵路地下化工程，臨拆除危機。記者高宇震／攝影
由在地青年團體承租改建的中壢5號倉庫藝文基地，恐因桃園鐵路地下化工程，臨拆除危機。記者高宇震／攝影

由在地青年團體承租改建的中壢5號倉庫藝文基地，2018年開設，受地方藝文團體好評，但配合桃園市鐵路地下化工程，恐面臨拆除危機。承租倉庫的桃園藝文陣線，今年2月27日向文化局提報文化資產價值評估，文化局等相關單位今第二次會勘，預計下周完成會勘紀錄，並由文資委員決定是否列冊追蹤，排進議程。

5號倉庫過去為中壢車站旁的鐵道倉庫，於日據時期興建已有80年歷史，隨時代變遷，鐵路運輸逐漸被公路取代，目前由桃園藝文陣線承租，發展為藝文場所，保留中壢鐵道文化歷史，也定期舉辦文創市集、展演等各類藝文活動。

理事長劉醇遠指出，鐵路地下化動工區域及桃園城鄉局因應鐵路地下化工程的都市規劃變更，其施工可能危及到桃園中壢鐵道倉庫，希望能夠在規劃的過程有所轉寰，將倉庫列為文化資產。

經過長期的調查及資料的收集，於2月27日向文化局遞交文化資產報告書，再次將倉庫申請成為文化資產，希望原地保存，成為值得中壢人驕傲的文化資產。也引起眾多市民及網友的廣大迴響，目前已1700名市民共同連署。

文化局3月召集相關單位第一次會勘，由於此案涉及鐵路地下化，因台鐵局缺席，而暫緩討論，今邀集台鐵局、捷運工程局、都發局等相關單位第二次會勘。文化局表示，明天將會召集相關單位開會，各方提出意見，預計下周完成會勘紀錄，並由三位文資委員決定是否列冊追蹤，排進審議。

文化局 文化資產 鐵路地下化

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