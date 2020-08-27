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鍾東錦任國民黨苗縣黨部主委 接班縣長熱門人選

中央社 / 苗栗縣27日電

國民黨苗栗縣黨部前主委林祥川因健康因素請辭，由苗栗縣議長鍾東錦接任主委一職，今天由黨主席江啟臣頒發派任書布達，外界看好鍾東錦政治實力，是下屆縣長熱門人選之一。

國民黨苗栗縣黨部今天舉辦縣黨部主委布達典禮暨黨代表、基層幹部座談會，由黨主席江啟臣頒發苗栗縣議會議長、新任黨部主委鍾東錦派任書及印信，國民黨秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、黃復興黨部主委臧幼俠、立法院黨團總召林為洲等黨務主管及苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、立委徐志榮等地方政治人士均到場。

江啟臣指出，現在是國民黨最艱困的處境，鍾東錦此時願意接下重擔，肩膀壓力相對擔任議長更加沉重，大家必須同心協力共同面對困難挑戰，相信沒有衝不破的難關，只要堅定意志，攜手同心，絕對可以再起。

國民黨在2020敗選後，苗栗縣黨部主委一度出現難產局面，原本要由林祥川續任，但林祥川以健康因素請辭，懸缺至今，經黨中央協調地方劉、黃兩派意見，最後由鍾東錦出線，今天有逾300名國民黨員到場，會議室人潮爆滿，預先擺放的椅子都不夠坐，黨內人士形容「這是近年來難得看到景象」。

鍾東錦表示，擔任黨部主委本來並非人生規劃，但縣長徐耀昌一再勸進，李哲華也多次溝通，最後決定在黨最低潮的時期接下重任，他坦言黨部主委要扛選舉勝敗責任，國民黨在苗栗縣不曾打過敗仗，如果在他手上落敗，會對不起黨部前輩先進，「壓力大到不行」，希望大家一起打拚，

此外，地方主委也要負責籌措黨部財源，鍾東錦說，重點不是錢的多少，而是參加黨務的熱情，相信若熱情起來，國民黨是有希望的，很快就會翻身。

在接任主委前，地方已盛傳鍾東錦是徐耀昌欽點下屆苗栗縣長接班人。徐耀昌今天在會中幽默表示，其實盼這位置幾十年一直沒機會，「既然我兄弟當主委就算了」為表示支持，將負責募款新台幣200萬元；會議結束前，被視為親劉派的苗栗農田水利會長謝福弘，也宣布捐贈100萬元給黨部，似有較勁意味。

苗栗縣長期由藍營執政，縣長徐耀昌再過2年兩屆任滿，目前除鍾東錦、謝福弘外，還有立委徐志榮、尚在羈押中的陳超明，都傳出有意角逐縣長寶座；綠營方面則傳出客委會主委楊長鎮、前立委吳宜臻都將是可能人選，一場黨部主委布達典禮，讓下屆百里侯之爭，提前浮上檯面。

苗栗縣 國民黨 徐耀昌

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