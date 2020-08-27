影／客家文學花園空拍現雛形 預計年底完工開放

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」獲客委會補助，目前第2期工程進度已達六成五，預計今年底即可完工，屆時將先開放供縣民搶先體驗園區風情，縣府文化觀光局最近以空拍掌握工程進度及現況，整座園區雛形已現，1、2期工程完成後，縣府將向客委會繼續爭取第3期1億多元經費打造客家文學主題館區等設施。

苗栗縣文化觀光局近年來致力開發公館出磺坑的油礦文史及周邊觀光資源，客家文學花園基地隔著後龍溪與對岸的出磺坑相望，縣府期盼未來能串連成完整的觀光帶，打造苗栗觀光新亮點，目前客家文學花園進行的第2期工程與預期進度相符，客委會主委楊長鎮昨天專程視察工程。

文觀局指出，客家文學花園基地以公館鄉福德村南側、後龍溪畔約18.5公頃的公有地為主要規畫範圍，交通便捷，是台72線快速 道路、台6線進入台3線公路、雪霸國家公園、泰安溫泉區的重要門戶，園區開發計畫爭取客委會分3期補助興建，第1期補助3740萬元，包括區內道路、停車空間、活動廣場、賞景步道及休憩設施、濕地水岸景觀等，已在去年6月完工。

第2期規畫興建入口道路、意象梯田、遊客中心等設施 ，補助經費約8955萬元，目前工程進度已達65％，完工後將先部分開放，讓鄉親、遊客搶先體驗；第3期客家文學主題館區等設施經費1億多元，文觀局將持續爭取客委會補助，完成整體發展願景，未來整個園區開發完成，縣府計畫招商由民間參與投資經營，發展觀光。