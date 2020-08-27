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影／客家文學花園空拍現雛形 預計年底完工開放

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「客家文學花園」第2期工程進度已達65％，客委會主委楊長鎮(左二)昨天由文觀局長林彥甫(左一)陪同到場視察進度。圖／苗栗縣文觀局提供
「客家文學花園」第2期工程進度已達65％，客委會主委楊長鎮(左二)昨天由文觀局長林彥甫(左一)陪同到場視察進度。圖／苗栗縣文觀局提供

苗栗縣政府在公館鄉規畫打造的觀光亮點「客家文學花園」獲客委會補助，目前第2期工程進度已達六成五，預計今年底即可完工，屆時將先開放供縣民搶先體驗園區風情，縣府文化觀光局最近以空拍掌握工程進度及現況，整座園區雛形已現，1、2期工程完成後，縣府將向客委會繼續爭取第3期1億多元經費打造客家文學主題館區等設施。

苗栗縣文化觀光局近年來致力開發公館出磺坑的油礦文史及周邊觀光資源，客家文學花園基地隔著後龍溪與對岸的出磺坑相望，縣府期盼未來能串連成完整的觀光帶，打造苗栗觀光新亮點，目前客家文學花園進行的第2期工程與預期進度相符，客委會主委楊長鎮昨天專程視察工程。

文觀局指出，客家文學花園基地以公館鄉福德村南側、後龍溪畔約18.5公頃的公有地為主要規畫範圍，交通便捷，是台72線快速 道路、台6線進入台3線公路、雪霸國家公園、泰安溫泉區的重要門戶，園區開發計畫爭取客委會分3期補助興建，第1期補助3740萬元，包括區內道路、停車空間、活動廣場、賞景步道及休憩設施、濕地水岸景觀等，已在去年6月完工。

第2期規畫興建入口道路、意象梯田、遊客中心等設施 ，補助經費約8955萬元，目前工程進度已達65％，完工後將先部分開放，讓鄉親、遊客搶先體驗；第3期客家文學主題館區等設施經費1億多元，文觀局將持續爭取客委會補助，完成整體發展願景，未來整個園區開發完成，縣府計畫招商由民間參與投資經營，發展觀光。

文觀局表示，除了客家文學花園工程持續進行，縣府和中油公司聯手推動的「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」也不斷進行中，最近並在苗栗特色館推出第一階段聯合成果展，內容搭配文獻、模型以及物件呈現，要帶大眾看見出磺坑的過去、現在與未來，循台灣油礦發展的軌跡看見這塊土地客家移民拓墾與信仰的身影，及文化景觀藉由歷史現場再造呈現的願景與期許，展期即日至9月14日止。

「客家文學花園」第2期工程進度已達六成五，預計年底前完工，屆時將先開放供縣民搶先體驗園區風情，縣府最近空拍基地，呈現園區雛形。圖／苗栗縣文觀局提供
「客家文學花園」第2期工程進度已達六成五，預計年底前完工，屆時將先開放供縣民搶先體驗園區風情，縣府最近空拍基地，呈現園區雛形。圖／苗栗縣文觀局提供
「客家文學花園」第2期工程進度已達65％，客委會主委楊長鎮(左二)昨天由文觀局長林彥甫(左一)陪同到場視察進度。圖／苗栗縣文觀局提供
「客家文學花園」第2期工程進度已達65％，客委會主委楊長鎮(左二)昨天由文觀局長林彥甫(左一)陪同到場視察進度。圖／苗栗縣文觀局提供
「客家文學花園」第2期工程進度已達六成五，預計年底前完工，屆時將先開放供縣民搶先體驗園區風情，縣府最近空拍基地，呈現園區雛形。圖／苗栗縣文觀局提供
「客家文學花園」第2期工程進度已達六成五，預計年底前完工，屆時將先開放供縣民搶先體驗園區風情，縣府最近空拍基地，呈現園區雛形。圖／苗栗縣文觀局提供

客委會 願景 觀光局

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