竹北建案被投訴先付訂金才能看契約 消保官：限期改善

新竹縣政府近期接獲民眾投訴，位於竹北市自強南路與光明六路口的建案代銷人員，以「先佔位」訂購才能保住原有價位說法，慫恿現場看屋者先付10萬至20萬元簽約金或訂購金，才同意給空白契約書帶回審閱。消保官靳邦忠表示，消費者審閱契約不須先付訂金，代銷人員已違反消保法，業者到案後同意限期改善，並承諾再有違失願接受收受訂金金額3倍罰款的重罰。

靳邦忠表示，民眾投訴未具有合格證照的現場代銷人員，以「今天不簽下周業主又要調漲」、「先簽先佔位」方式，慫恿先簽訂購單付簽約金或訂購金，並強調看先付訂購金表示已有購買誠意，才能將空白契約書帶回審閱，但之後看屋者不願購買就没收訂購金，若要磋商修改契約內容，因契約書內已註明「本契約須經建設公司同意，訂單方可成立」，代銷人員就會以消費者「難搞，意見太多」為由拒絕簽訂後續契約。

靳邦忠會同主管機關深入訪查，發現此建案是建設公司委託代銷公司，代銷公司收受的訂金單據都以建案名稱作為收款章，取代公司大小章或會計章，掩飾先收訂金的事實，為規避責任還在主契約中載明 「賣方銷售人員並無以先付訂金，始得將契約讓買方回審閱等情事」，而消費者購屋保留尾款部分則統一保留2萬元，而非總價的5％， 消費者全無磋商空間，且公證費由消費者全數負擔。

靳邦忠說，代銷公司負責主管在8月20日及昨天到縣府陳述意見，除否認有沒收訂金外，坦承有上述其他違規情事，並允諾立即改進，針對無條件給付契約審閱期、保留尾款比例、税規費分配標準等，都會遵守應記載事項規定辦理， 如再有違失願接受縣府以收受訂金金額3倍罰款的重罰。

縣府地政處長魏嘉憲指出，為避免消費者被現場銷售話術和氣氛沖昏頭而輕率簽約，內政部依消保法公告「預售屋定型化契約應記載及不得記載事項」，明訂企業經營者必須給消費者5天以上的審閱期，也規定主管機關得隨時查核企業經營者使用定型化契約單情形，違規者經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰，縣府會利用周未假日熱銷時段加強查核。

靳邦忠也表示，此事件只是針對消費者個案處理，若公司有持續反覆從事同一違規行為，影響正常交易市場者， 將移送公平會裁處。若業者違規且足以影響交易秩序，可能被罰5萬至2500萬元，如不改善最高可罰到5000萬元。