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竹北建案被投訴先付訂金才能看契約 消保官：限期改善

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府近期接獲民眾投訴，位於竹北市自強南路與光明六路口的建案代銷人員要求先付訂金才同意給空白契約書帶回審閱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府近期接獲民眾投訴，位於竹北市自強南路與光明六路口的建案代銷人員要求先付訂金才同意給空白契約書帶回審閱。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府近期接獲民眾投訴，位於竹北市自強南路與光明六路口的建案代銷人員，以「先佔位」訂購才能保住原有價位說法，慫恿現場看屋者先付10萬至20萬元簽約金或訂購金，才同意給空白契約書帶回審閱。消保官靳邦忠表示，消費者審閱契約不須先付訂金，代銷人員已違反消保法，業者到案後同意限期改善，並承諾再有違失願接受收受訂金金額3倍罰款的重罰。

靳邦忠表示，民眾投訴未具有合格證照的現場代銷人員，以「今天不簽下周業主又要調漲」、「先簽先佔位」方式，慫恿先簽訂購單付簽約金或訂購金，並強調看先付訂購金表示已有購買誠意，才能將空白契約書帶回審閱，但之後看屋者不願購買就没收訂購金，若要磋商修改契約內容，因契約書內已註明「本契約須經建設公司同意，訂單方可成立」，代銷人員就會以消費者「難搞，意見太多」為由拒絕簽訂後續契約。

靳邦忠會同主管機關深入訪查，發現此建案是建設公司委託代銷公司，代銷公司收受的訂金單據都以建案名稱作為收款章，取代公司大小章或會計章，掩飾先收訂金的事實，為規避責任還在主契約中載明 「賣方銷售人員並無以先付訂金，始得將契約讓買方回審閱等情事」，而消費者購屋保留尾款部分則統一保留2萬元，而非總價的5％， 消費者全無磋商空間，且公證費由消費者全數負擔。

靳邦忠說，代銷公司負責主管在8月20日及昨天到縣府陳述意見，除否認有沒收訂金外，坦承有上述其他違規情事，並允諾立即改進，針對無條件給付契約審閱期、保留尾款比例、税規費分配標準等，都會遵守應記載事項規定辦理， 如再有違失願接受縣府以收受訂金金額3倍罰款的重罰。

縣府地政處長魏嘉憲指出，為避免消費者被現場銷售話術和氣氛沖昏頭而輕率簽約，內政部依消保法公告「預售屋定型化契約應記載及不得記載事項」，明訂企業經營者必須給消費者5天以上的審閱期，也規定主管機關得隨時查核企業經營者使用定型化契約單情形，違規者經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰，縣府會利用周未假日熱銷時段加強查核。

靳邦忠也表示，此事件只是針對消費者個案處理，若公司有持續反覆從事同一違規行為，影響正常交易市場者， 將移送公平會裁處。若業者違規且足以影響交易秩序，可能被罰5萬至2500萬元，如不改善最高可罰到5000萬元。

新竹 內政部 北市

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