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國小欄杆扶手不能低於1.1公尺 桃議員要求全面改善
桃園市北勢國小家長會跟市議員黃敬平陳情，指出學校走廊的扶手欄杆過低，擔心學童奔走或遊玩時重心不穩的話，有翻越欄杆的墜樓危險。黃敬平今天表示，本周二已經邀集教育局到學校會勘，決定加高改善，估計總長300公尺的走廊扶手欄杆需要加高，降低學童墜樓的安全疑慮。
黃敬平並要求教育局全面了解國小欄杆高度不足的情形，低於1.1公尺就趕快改善。
教育局表示，欄杆高度依建築技術規則設計施工篇第38條規定高度不得低於1.1公尺，北勢國小走廊欄杆平均高度低於107公分，將請學校將現況高度改善至1.1公尺，並注意橫向欄杆縫隙不可過大，防止學攀爬橫條，以利安全。
黃敬平說，以會勘北勢國小時發現，扶手欄杆最低處的高度只有103公分，其他欄杆107、108公分不等，都低於建築法規規定的110公分，若以中年級的小朋友來說，大約是腰部以上的高度，而現在小朋友營養良好，體格較高大壯碩，高年級的小孩很多甚至都超過160公分，為了安全，扶手欄杆的高度應該要嚴格檢驗。
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