快訊

北北基升級豪雨、士林區一級淹水警戒！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

評／滲透遠超「千人計畫」？陸在全球廣設人才招募站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小欄杆扶手不能低於1.1公尺 桃議員要求全面改善

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃敬平和教育局、北勢國小人員測量欄杆高度不足1.1公尺。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
黃敬平和教育局、北勢國小人員測量欄杆高度不足1.1公尺。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供

桃園市北勢國小家長會跟市議員黃敬平陳情，指出學校走廊的扶手欄杆過低，擔心學童奔走或遊玩時重心不穩的話，有翻越欄杆的墜樓危險。黃敬平今天表示，本周二已經邀集教育局到學校會勘，決定加高改善，估計總長300公尺的走廊扶手欄杆需要加高，降低學童墜樓的安全疑慮。

黃敬平並要求教育局全面了解國小欄杆高度不足的情形，低於1.1公尺就趕快改善。

教育局表示，欄杆高度依建築技術規則設計施工篇第38條規定高度不得低於1.1公尺，北勢國小走廊欄杆平均高度低於107公分，將請學校將現況高度改善至1.1公尺，並注意橫向欄杆縫隙不可過大，防止學攀爬橫條，以利安全。

黃敬平說，以會勘北勢國小時發現，扶手欄杆最低處的高度只有103公分，其他欄杆107、108公分不等，都低於建築法規規定的110公分，若以中年級的小朋友來說，大約是腰部以上的高度，而現在小朋友營養良好，體格較高大壯碩，高年級的小孩很多甚至都超過160公分，為了安全，扶手欄杆的高度應該要嚴格檢驗。

會勘後，黃敬平希望教育局請國小全面檢查欄杆扶手高度，不足1.1公尺的趕快補救。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供
會勘後，黃敬平希望教育局請國小全面檢查欄杆扶手高度，不足1.1公尺的趕快補救。圖／桃園市議員黃敬平服務處提供

教育局 建築

延伸閱讀

學生翹課待撞球場無法可管 體育局承諾著手研議法規

桃園135所國小遊樂場不合格 教育局：3年全數改善

藍營疑第3跑道幫鋪總統路 鄭文燦：對口水一笑置之

桃機第3跑道拚2025完工 藍質疑幫鄭文燦鋪總統路

相關新聞

竹北建案被投訴先付訂金才能看契約 消保官：限期改善

新竹縣政府近期接獲民眾投訴，位於竹北市自強南路與光明六路口的建案代銷人員，以「先佔位」訂購才能保住原有價位說法，慫恿現場...

國小欄杆扶手不能低於1.1公尺 桃議員要求全面改善

桃園市北勢國小家長會跟市議員黃敬平陳情，指出學校走廊的扶手欄杆過低，擔心學童奔走或遊玩時重心不穩的話，有翻越欄杆的墜樓危...

桃園2021跨年晚會、燈會又在南區 議員批「重南輕北」

桃園市政府2021跨年晚會將繼續在高鐵站前廣場舉行，2021年桃園燈會也敲定在中壢老街溪沿岸登場，國民黨籍市議員林政賢今...

竹縣將打造22處特色公園 辦3場說明會邀民眾參加

為讓孩童有更多玩耍的地方，新竹縣政府斥資2億元，自明年起3年內在竹北市、芎林鄉打造22座特色公園，經縣府團隊積極盤點相關...

徐耀昌誰來接棒？ 議長鍾東錦上任國民黨主委備受注目

苗栗縣長徐耀昌這屆兩任屆滿，地方政治逐漸邁入後徐耀昌時期，群雄並起，被視為強而有力人選之一的苗栗縣議會議長鍾東錦今天接任...

周末輕旅行／5步道主題遊 感受小鎮慢活

苗栗縣有網路票選百大必訪步道之首的火炎山保安林山徑，步道資源豐富，縣府文化觀光局精選5條步道，統整出1日遊3條路線、2日...

備詢發抖？莊佳佳應議員要求「熱身」

桃園市政府體育局長莊佳佳昨天到議會列席備詢，民進黨籍議員林俐玲認為看起來很緊張「發抖」，當場要「局長來一下熱身動作」，莊...

7、8月救援5次 登加里山 專家：做好準備免掃興

苗栗縣加里山有台灣富士山稱號，登山客絡繹不絕，但7月以來，警消單位因迷途或天黑來不及下山，至少上山救援5次，還好都沒有發...

桃135校遊具不合格 112年全改善

桃園至今年7月底，194所公私立國小遊戲場安全檢驗，合格校數只有59校，不合格率達7成；教育局表示，衛福部新規範有3年改...

竹市閱讀好點子下月開跑 送好禮

新竹市「閱讀好點子」多元閱讀9月開跑，今年以「嬰幼兒親子」、「兒童、青少年」、「樂齡閱讀」、「社會人士」、「本土語言推廣...

拚3倍券 竹縣花300可抽機車

新竹縣政府串連縣內約300家業者，共同推出振興券超值組合好康優惠，消費300元就有機會抽中機車及其他百樣好禮，縣長楊文科...

桃捷承租商紓困減租 延至年底

桃園機場捷運受疫情影響實施邊境管制，平均日運量從1月8萬2逐月下滑，4月慘跌至3萬3，是通車3年以來最低，5月後止跌回升...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。