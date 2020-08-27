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桃園2021跨年晚會、燈會又在南區 議員批「重南輕北」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
明年桃園燈會將繼續在老街溪畔舉行。本報資料照
明年桃園燈會將繼續在老街溪畔舉行。本報資料照

桃園市政府2021跨年晚會將繼續在高鐵站前廣場舉行，2021年桃園燈會也敲定在中壢老街溪沿岸登場，國民黨籍市議員林政賢今天在議會質詢指，往年跨年晚會都是南北輪流舉行，這幾年都在南區，桃園燈會也留在中壢，「讓北桃市民情何以堪？」無黨籍市議員段樹文則爭取在八德霄裡辦燈會，離八德、中壢、大溪與平鎮都近更合適。

桃園市跨年晚會連年卡司強大，每年都吸引數十萬人參與，市府觀光旅遊局今年規畫將繼續在高鐵站前廣場舉行，卡司部分雖有計畫邀請國外明星來台，但受到疫情影響，恐無法如期成行，將以國內明星為優先，至於明年2021年桃園燈會也確定延續今年的老街溪沿岸3大燈區，包含老街河岸公園、平鎮新勢公園、中壢光明公園等處。

今天觀光旅遊局定期會工作報告，市議員陳美梅、林政賢等人都關心跨年晚會等大型活動推動情形，林更直指，桃園跨年晚會傳統都是南北輪流舉辦，但從2018年開始都在南區舉行，「何時能到北桃？」且桃園燈會也在南桃園，到底還要重南輕北多久？

觀光旅遊局長楊勝評解釋，過去跨年晚會在北桃園的藝文園區舉行，但因為近年藝文園區施工興建圖書館總館緣故，才會移往南區的高鐵站前廣場舉行，由於圖書館總館未來完工，腹地也會變小，也不適合辦理大型活動，市府也在思考北桃園合適地點。

段樹文則力薦桃園燈會移師八德霄裡地區舉行，他說，霄裡地區距離八德、中壢、平鎮與大溪都很近，還有落羽松美景， 「桃園燈會不要都辦在大都市」，建議市府綜合考量，霄裡鄰近4個行政區，自己並不是光為八德說話，辦在這能方便其他市民參與。

楊勝評說，會來研究各區合適地點，但跨年晚會、燈會等大型活動地點，不只是要考量地點大小，仍要考量近便性、易達性，減輕民眾參與的交通成本，所以過往才會集中在桃園、中壢等人口密集區域辦理，以北桃園來說，桃園區小檜溪重劃區也會有開發期程問題，都須綜合考量。

另外，桃園燈會明年初將繼續在老街溪畔舉行，楊解釋，前兩年也是連續在南崁溪舉辦2年，才移師至老街溪畔，主因是評估燈會要連續在同一地點舉辦2年，才能讓民眾更認識在地特色。

市議員林政賢（右）今天質詢認為市府觀光活動規畫都集中南區，是重南輕北，觀旅局長楊勝評（左）答詢。記者張裕珍／翻攝
市議員林政賢（右）今天質詢認為市府觀光活動規畫都集中南區，是重南輕北，觀旅局長楊勝評（左）答詢。記者張裕珍／翻攝

跨年晚會 燈會 老街

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