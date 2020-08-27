竹縣將打造22處特色公園 辦3場說明會邀民眾參加

為讓孩童有更多玩耍的地方，新竹縣政府斥資2億元，自明年起3年內在竹北市、芎林鄉打造22座特色公園，經縣府團隊積極盤點相關資源，今年將進行規畫設計，並在8月31、9月1日及4日辦理3場村里說明會。

縣長楊文科表示，擁有優質公園、多元遊戲場空間是公民的權利，為提供給縣民優質的特色公園，也充分導入公民參與機制，近期會辦理3場村里社區說明會，讓當地居民能共同參與公園及兒童遊戲場的設計規畫。

楊文科說，22處特色公園預計明年進行工程招標，將分期3年逐步施工，預計明年在竹北打造4處、芎林3處特色公園，2022年將再陸續完成15處，歡迎民眾踴躍參與說明會。

產發處表示，高速鐵路新竹車站特定計畫區東平里、中興里、隘口里的說明會，8月31日在竹北市中興里集會所辦理；芎林都市計畫區說明會9月1日在芎林村活動中心辦理辦理；竹北都市計畫區新國里、新崙里、斗崙里、鹿場里、竹仁里、北興里、東興里，9月4日在新竹縣政府3樓第2會議室，3場說明會時間都在晚上7點至8點30分。

此外，縣府在9、10月也將辦理7場兒童參與式工作坊，透過設施主要使用者孩子們的參與，設計單位可獲得最直觀的意見，也將邀請景觀規畫師、兒童心理治療師等相關專家學者舉辦2場座談會。