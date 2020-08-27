徐耀昌誰來接棒？ 議長鍾東錦上任國民黨主委備受注目

苗栗縣長徐耀昌這屆兩任屆滿，地方政治逐漸邁入後徐耀昌時期，群雄並起，被視為強而有力人選之一的苗栗縣議會議長鍾東錦今天接任國民黨部苗栗縣黨部主委，備受到地方注目。

鍾東錦是苗栗政治明日之星，今天接任國民黨縣黨部主委，也是地方派系比較能共同接受的人選，眾望所歸，他的下一步如何規畫，政壇人士都在關心，此外，被視為下屆角逐縣長有力的人選，國民黨內還有立委徐志榮、苗栗農田水利會會長謝福弘。

鍾東錦、徐志榮、謝福弘目前都還沒有公開表態參選下屆縣長，政壇人士分析，3人各具實力及勝算，地方政壇大老前縣長傅學鵬的態度也很重要，傅學鵬雖是無黨籍，但極具人和，卸任縣長後，仍舉足輕重，有相當影響力，另外，高雄市前市長韓國瑜在總統大選慘敗的教訓，國民黨必須審慎思考，推出參選人要能禁得起更嚴苛的考驗。

至於民進黨部分，前立委吳宜臻有實戰經驗，早已表態以下屆縣長選舉為目標，客委會主委楊長鎮則被地方視為黑馬，楊長鎮也曾挑戰縣長選舉，且幾年下來益見成熟，近來更是勤走基層，一些政壇人士認為楊長鎮如果代表民進黨參選下屆縣長，也不會太意外。