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2020土地公國際民俗藝術節將登場 推限定御守、福袋

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
2020土地公國際民俗藝術節今年別出心裁設計健康、良緣、幸福、事業、平安與金運6款御守。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節今年別出心裁設計健康、良緣、幸福、事業、平安與金運6款御守。記者張裕珍／攝影

2020土地公國際民俗藝術節將於9月19日、9月20日於桃園區風禾公園旁停車場登場，今天下午在桃園市土地公文化館舉行啟動記者會，秘書長黃治峯出席宣傳強調，土地公國際民俗藝術節有三大第一、五大特色，今年還別出心裁設計健康、良緣、幸福、事業、平安與金運6款祈福御守，並推出2020限定版平安米福袋，庇佑地方。

桃園市土地公廟密度全台最高，為迎接邁入第3年的土地公國際民俗藝術節，桃園市土地公文化館從8月9日起至9月26日舉行「土地公月」系列活動，包含各種民俗表演活動、手作課程、電影欣賞、絹印體驗、闖關活動、桃園宮廟小旅行與宮廟寫生等，還有靜態展覽「廟埕的一天」特展展期從7月4日一路至10月18日，歡迎民眾來參與。

為彰顯桃園市土地公信仰特色，桃園市政府近年擴大規模舉辦土地公國際民俗藝術節，由於今年受到疫情影響，國際團隊無法來台，但2020年土地公國際民俗藝術節，持續以「百神會師、萬人祈福」為主軸，預計將邀請來自全台各地共183尊土地公、婆神尊參與會師，全台最大的土地公廟車城福安宮，也將遠從屏東北上參與活動。

黃治峯說，桃園市作為土地公文化之城，有三大第一，包含桃園市有全台第一座公立福德宮、桃園市有全台第一座土地公文化館，以及桃園市舉辦全台第一個土地公國際民俗藝術節，今年的活動更有五大特色，屆時參與踩街的宮廟將有147間、1600人。

為讓民俗活動更具吸引力，今年特別強調科技與文創的跨界合作，土地公文化館與祥儀機器人聯手打造土地公、土地公婆機器人，也創新設計健康、良緣、幸福、事業、平安與金運6款御守，並推出2020限定版「平安米」福袋，另外，土地公國際民俗藝術節與乾唐軒聯名推出全台獨家的福德如意茶具組，杯身有燙金的福德字樣。

黃治峯等人今天也替特製御守過火，象徵福佑桃園；黃說，今年的土地公國際民俗藝術節雖無法邀請國際團隊來台交流，但聚集台灣各地一流的表演團隊加入演出。9月19日將由5組專業陣頭暖場，接著由共聯境猴塞雷表演藝術團、桃園市國樂團與林姿吟，以及董事長樂團+菓林太子宮輪番上陣演出，平安戲則請到一心歌仔戲擔綱演出。

9月20日活動由首冠芭蕾舞團、泥灘地浪人、鐵獅玉玲瓏及金曲獎得主謝銘祐和麵包車樂團接力演出，最後由桃園市傑出演藝團隊五洲桃興閣掌中劇團與安苡葳跨界合作壓軸演出，希望民眾都能參與土地公國際民俗藝術節感受台灣民俗文化的生命力。

2020土地公國際民俗藝術節將於9月19日、9月20日於桃園區風禾公園旁停車場登場，今天下午在桃園市土地公文化館舉行啟動記者會為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節將於9月19日、9月20日於桃園區風禾公園旁停車場登場，今天下午在桃園市土地公文化館舉行啟動記者會為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節今年別出心裁設計健康、良緣、幸福、事業、平安與金運6款祈福御守。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節今年別出心裁設計健康、良緣、幸福、事業、平安與金運6款祈福御守。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節推出限定御守，秘書長黃治峯替御守過火。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節推出限定御守，秘書長黃治峯替御守過火。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節將於9月19日、9月20日於桃園區風禾公園旁停車場登場，今天下午在桃園市土地公文化館舉行啟動記者會為活動宣傳。記者張裕珍／攝影
2020土地公國際民俗藝術節將於9月19日、9月20日於桃園區風禾公園旁停車場登場，今天下午在桃園市土地公文化館舉行啟動記者會為活動宣傳。記者張裕珍／攝影

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