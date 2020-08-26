學生翹課待撞球場無法可管 體育局承諾著手研議法規

青少年逗留不良場所一直都是隱憂，市議員黃敬平表示，服務處日前接獲一起案例，有名國中男學生於上課時間待在撞球館卻無法可管，要求市府單位想辦法制定規範；桃園市政府體育局回應，目前的確只能張貼海報勸導，法規部分將和教育局共同研議。

黃敬平表示，雖然網咖等資訊休閒業受「桃園市資訊休閒業管理自治條例規範」第5條規定，不得容留未滿15歲的青少年，在非例假日早上8點至下午5點、下午10點至隔天早上8點，更不得容留15歲以上未滿18歲的青少年，但撞球館不限於此。

黃敬平指出，依社會維護法第77條規定，公共遊樂場所的負責人或管理人，若縱容青少年在凌晨零時至早上5點聚集，沒有即時向警察機關報告，可處1萬5千元以下罰鍰，情節重大或再次違反將停止營業或勒令歇業，撞球館於非例假日早上8點至下午5點容留青少年仍無法可管。

體育局回應，桃園市內目前有38家撞球場，多數容留學生為高中生和大學生，目前會先行以公文函請撞球場館經營者配合，勸導學生上課時間不得進入，同時印製相關海報告示，將會研擬訂定自治條例或法規加以限制。