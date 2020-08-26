跆拳國手局長在發抖？ 桃議員質詢當場邀她擺架式熱身

桃園市議會今天進行替育局和教育局工作報告，輪到桃園市議員林俐玲質詢時，她瞧體育局長莊佳佳貌似很緊張，竟提出要求說「局長來一下熱身動作，哈，腳要跨出來啊」，莊佳佳也相當配合，在議事堂上做起跆拳道基本動作。

林俐玲質詢時，一開頭就先問莊佳佳是不是很緊張，早上有運動了嗎？怎麼看起來皮皮挫？接著她再提問「局長你的專長是什麼？」莊佳佳回應，專長是跆拳道，豈料林俐玲竟脫稿提出要做熱身動作，以緩和莊佳佳的緊張感。

林俐玲先是自己比畫了一下，並喊出一聲「哈」，她說道「我不是專業」，請出莊佳佳拿下口罩示範正確跆拳道的動作，莊佳佳也很大方，起身走到走道做起跆拳道的基本動作，更是大聲回應一聲「哈」，雙方在議事堂的互動引起一陣笑聲；熱身完畢後才開始質詢。

質詢後林俐玲受訪回應，莊佳佳早上在做工作報告時有點發抖，不知是因為冷氣太冷而發抖、沒吃早餐，還是怕被質詢才發抖，所以才叫她起來動一動。

林俐玲解釋，運動可以帶給人快樂、健康、自信，鼓勵莊佳佳要勇敢面對議員的質詢，才請莊佳佳做個跆拳道架勢，第一要先跨出腳，再來手也要出去，並大聲喊出「哈」，她說，經過熱身後莊佳佳的質詢狀況的確也有比較好。