快訊

玉山小獼猴遭車撞擊死亡 獼媽媽心痛緊抱屍5天不忍放手

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市果菜市場公廁大改造 提供攤商消費者舒適如廁空間

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府完成果菜市場公廁整建改善工程，提供攤商、消費者舒適如廁空間。圖／市府提供
新竹市政府完成果菜市場公廁整建改善工程，提供攤商、消費者舒適如廁空間。圖／市府提供

新竹市果菜市場廁所使用超過29年，新竹市政府爭取約620萬元進行廁所整修改建工程，已完工開放啟用，工程內容包含整建6間男廁、6間女廁及1處性別友善廁所，並新增2處無障礙廁所及1處親子廁所，提供攤商、消費者更舒適的如廁空間。

市府產業發展處長張力可說，新竹果菜市場於1991年取得使用執照，為地下1樓、地上3樓的建築物，目前為農產運銷公司經營管理，原有廁所因使用多年，設備老舊損壞，為改善市場攤商及採買民眾的如廁環境，市府爭取經費進行整修，包含通風、排水、採光均有大幅改善，讓如廁有更舒適的體驗。

市府指出，市長林智堅上任後積極改善公有市場環境改善，針對東門、士林、關東、中央、果菜市場等商場、市場與龍山綜合大樓等，相繼投入超過1750萬元進行廁所改建工程，讓所有攤商能有更舒適的如廁環境，同時一併逐步改善所有市場的軟硬體建設，達到整潔明亮的市場購物環境。

新竹市政府完成果菜市場公廁整建改善工程，提供攤商、消費者舒適如廁空間。圖／市府提供
新竹市政府完成果菜市場公廁整建改善工程，提供攤商、消費者舒適如廁空間。圖／市府提供

新竹 購物

延伸閱讀

公廁變乾淨時尚 南投環保局花1200萬元大改造

竹市景點停車費率 下月調漲

公廁一打開驚見「演唱會等級」燈光 網笑歪：只差麥克風了

提升周轉率 9月起竹市觀光景點停車費率調整

相關新聞

跆拳國手局長在發抖？ 桃議員質詢當場邀她擺架式熱身

桃園市議會今天進行替育局和教育局工作報告，輪到桃園市議員林俐玲質詢時，她瞧體育局長莊佳佳貌似很緊張，竟提出要求說「局長來...

竹市果菜市場公廁大改造 提供攤商消費者舒適如廁空間

新竹市果菜市場廁所使用超過29年，新竹市政府爭取約620萬元進行廁所整修改建工程，已完工開放啟用，工程內容包含整建6間男...

瞄準3倍券商機 竹縣推消費300元就有機會抽三陽機車

瞄準三倍券商機，新竹縣政府串連縣內約300家業者，共同推出振興券超值組合好康優惠活動，消費300元就有機會抽中價值5萬6...

桃園機場捷運運量不到去年7成 承租廠商紓困延到年底

桃園機場捷運受疫情實施邊境管制，日運量約5萬多遲未恢復去年水準不到同期7成，桃捷公司自4到8月針對承租廠商辦理紓困減租，...

全台70名高中生創抗疫歌曲「曙光」　上架音樂平台

桃園市青年事務局補助的「高校抗疫大合唱」公益行動，作品「曙光」於7月18日上線Youtube平台。參與歌曲製做的70名學...

藍營疑第3跑道幫鋪總統路 鄭文燦：對口水一笑置之

桃機第三跑道被要求提早5年、在2025年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨桃園市議員黃敬平質疑，行政院長蘇貞...

聖保祿醫院愛心送餐12年 請營養師配餐送便當到長者家

聖保祿醫院愛心送餐邁入第12年，每年送出約1萬5千個便當，現服務36位個案，送餐同時也關心長者生活情況，定期安排醫師到宅...

紅火蟻災情南侵擴大 苗栗縣10鄉鎮市1475公頃淪陷

苗栗縣紅火蟻災情，頭份市一路南侵到銅鑼鄉，10個鄉鎮市通報受害面積1475公頃，最嚴重在頭份市，占了737公頃，還好沒有...

桃園捷運綠線 高架軌道漸成形

桃園捷運綠線高架段首跨橋面版完成，桃園市長鄭文燦昨天到場巡視，他表示，施工團隊近期已完成綠線高架段第一跨橋面版，可看見高...

竹市景點停車費率 下月調漲

新竹市觀光景點包括假日花市、十八尖山、新竹漁港等，9月1日起，停車費率將由20元調整為30元，希望提升停車周轉率，紓解各...

友善環境肥料、資材補助 竹縣可申請

新竹縣有機種植面積175公頃、有機農戶約103戶，縣府配合農糧署辦理友善環境肥料及資材推廣補助計畫，今年獲核定面積共17...

阿婆圓夢披婚紗 羞問漂亮嗎

昨天是七夕情人節，華山基金會苗栗站在南庄鄉為兩對結婚超過50年以上的長輩重新辦一次婚禮，阿婆圓夢穿婚紗，嬌羞問「漂亮嗎」...

熱門新聞

高雄市長就職第二天！蘇貞昌送50億大禮給陳其邁

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。