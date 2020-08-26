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竹市果菜市場公廁大改造 提供攤商消費者舒適如廁空間
新竹市果菜市場廁所使用超過29年，新竹市政府爭取約620萬元進行廁所整修改建工程，已完工開放啟用，工程內容包含整建6間男廁、6間女廁及1處性別友善廁所，並新增2處無障礙廁所及1處親子廁所，提供攤商、消費者更舒適的如廁空間。
市府產業發展處長張力可說，新竹果菜市場於1991年取得使用執照，為地下1樓、地上3樓的建築物，目前為農產運銷公司經營管理，原有廁所因使用多年，設備老舊損壞，為改善市場攤商及採買民眾的如廁環境，市府爭取經費進行整修，包含通風、排水、採光均有大幅改善，讓如廁有更舒適的體驗。
市府指出，市長林智堅上任後積極改善公有市場環境改善，針對東門、士林、關東、中央、果菜市場等商場、市場與龍山綜合大樓等，相繼投入超過1750萬元進行廁所改建工程，讓所有攤商能有更舒適的如廁環境，同時一併逐步改善所有市場的軟硬體建設，達到整潔明亮的市場購物環境。
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