竹市果菜市場公廁大改造 提供攤商消費者舒適如廁空間

新竹市果菜市場廁所使用超過29年，新竹市政府爭取約620萬元進行廁所整修改建工程，已完工開放啟用，工程內容包含整建6間男廁、6間女廁及1處性別友善廁所，並新增2處無障礙廁所及1處親子廁所，提供攤商、消費者更舒適的如廁空間。

市府產業發展處長張力可說，新竹果菜市場於1991年取得使用執照，為地下1樓、地上3樓的建築物，目前為農產運銷公司經營管理，原有廁所因使用多年，設備老舊損壞，為改善市場攤商及採買民眾的如廁環境，市府爭取經費進行整修，包含通風、排水、採光均有大幅改善，讓如廁有更舒適的體驗。