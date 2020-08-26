瞄準3倍券商機 竹縣推消費300元就有機會抽三陽機車

瞄準三倍券商機，新竹縣政府串連縣內約300家業者，共同推出振興券超值組合好康優惠活動，消費300元就有機會抽中價值5萬6000元的三陽機車、任天堂Switch遊戲主機及其他百樣好禮。縣長楊文科表示，越早消費抽獎次數越多，邀請全國各地民眾到新竹縣「吃、玩、住、遊、購」。

楊文科表示，受新冠肺炎疫情波及，國際來台的旅遊人次及消費金額大幅減少，對觀光旅遊及許多行業造成衝擊。新竹縣6月起推出安心旅宿標章、中台灣好玩卡及你來玩我買單等方案，現在又推出「振新好康 竹縣抽好禮」方案，希望藉由活動帶動縣內消費買氣，與中央聯手振興經濟，讓各行各業有錢賺。

縣府產發處長陳偉志指出，此次活動從9月1日到12月25日，結合了縣內13個鄉鎮市各產業及竹東、光明、內灣、北埔、湖口、十二寮、九芎湖、關西等八個商圈店家，以及三陽機車、小叮噹科學園區、綠世界農場、竹北農會、觀光協會、旅館公會、民宿協會、溫泉協會、糕餅公會等企業及產協會，總計約300家業者也熱情響應振新好康、竹縣抽好禮活動，提供優惠及抽獎禮品，期能降低疫情的衝擊，促進縣內各產業復甦。

陳偉志說，銀眾只要在活動期間持三倍券到門口有張貼活動標章的特約店家消費，除了可享優惠，消費滿300元即可獲得抽獎機會，抽獎活動每月底舉辦一次，可抽獎次數總共4次，民眾越早消費抽獎次數就越多，如9月消費滿300元就可參加9月底的抽獎，若沒抽中還可繼續參加10月的抽獎。