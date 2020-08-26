桃園機場捷運運量不到去年7成 承租廠商紓困延到年底

桃園機場捷運受疫情實施邊境管制，日運量約5萬多遲未恢復去年水準不到同期7成，桃捷公司自4到8月針對承租廠商辦理紓困減租，由於運量仍未回升，市長鄭文燦今天主持市政會議，同意紓困減租措施延到12月，並指示桃捷持續想辦法拉回運量，另市府經發局也提出延長桃園科技工業園區緩減管理費措施至12月，鄭也在會中應允。

桃捷公司總經理蒲鶴章今天在市政會議上報告，提及因應新冠肺炎疫情，桃園捷運公司今年2月至8月針對承租業者陸續辦理2階段紓困作業，考量廠商營收尚待復甦，經依據運量及參考軌道同業作法，研擬辦理第3階段（9至12月）的紓困作業。

蒲鶴章說，第3階段紓困考量運量逐漸恢復，將採逐月檢討方式進行，若該月平均日運量減少低於15%，則不辦理減租，紓困對象包含販賣店、廣告、商業空間及計程車業者等，大宗切票業者則承續前2階段紓困方式，一併延長履約期限4個月。

由於機場第二航廈站廠商因營運地點位於機場空間，業務屬性以出入境旅客為主，暫停營業期間不收取該月份租金，不過租期不予調整，至於停車場不納入第3階段紓困，主因是雖然出入境人數減少，但整體通勤運量反較去年成長。

鄭文燦同意桃捷紓困延到12月，並提到目前機場每天出入境各兩千多人，即便有旅客返台也不能搭乘機場捷運，只能使用防疫計程車，面對出入境旅客使用銳減，但機捷仍是北桃重要的大眾運輸工具，要求桃捷公司想辦法拉運量回來，針對沿線旅遊購物持續規畫新方案。

另，經發局主任秘書熊勇智在市政會議報告提到，經發局今年上半年針對桃園科技工業園區提出緩減收管理費措施，若園區內廠商自今年1月起連續2個月，平均營業額較108年下半年或108年同期平均營業額呈衰退，可依衰退比例申請緩繳或減收，率退比例15%管理費緩繳、衰退比例30%管理費減收2成與衰退比例50%管理費減收3成。

熊勇智說，4到8月以來總計核准17家，減收111.8萬元、緩繳48萬元，申請產業類別以化學原材料業為主，廢棄物清除處理及資源回收處理業次之，由於7到8月份仍有6家業者提出申請，另經濟部工業區管理費減收政策持續至明年6月，評估疫情對製造業影響尚未趨緩，決定延長緩繳或減收管理費措施至今年12月。