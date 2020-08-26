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全台70名高中生創抗疫歌曲「曙光」　上架音樂平台

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
全台高中生串聯自創抗疫歌曲曙光上架音樂平台。圖／青年局提供
全台高中生串聯自創抗疫歌曲曙光上架音樂平台。圖／青年局提供

桃園市青年事務局補助的「高校抗疫大合唱」公益行動，作品「曙光」於7月18日上線Youtube平台。參與歌曲製做的70名學生，來自全台50多所高中職，他們透過網路平台串連，從概念發想、詞曲創作、編曲、錄音到MV拍攝，都由學生獨立完成。

今年上半年受疫情影響，學校活動暫停，社團活動也大受影響，這群青年有感於社會氛圍緊張，在社交論壇上發起「高校抗疫大合唱」公益行動，希望藉此為社會大眾和第一線醫護人員加油打氣；招募文章一上線就吸引將近200則留言響應，最後篩選出全台70位學生，依專長組成詞曲組、公關組、後製組、合唱組，經將近四個月的線上溝通和線下錄製，才完成歌曲「曙光」。

此團隊由五位同學組成總召組，成員來自北中南四個縣市，包含桃園高中陳巧穎、木柵高工廖偉翰、豐原高中李柔蓁、鳳山高中黃柏諭及高雄高工張育誠，其中，陳巧穎在「社團專案辦公室」的協助下，成功申請到青年局的經費補助，為一度因資金困難而停滯的計畫，帶來關鍵性的進展。

陳巧穎表示，青年局不僅在資金上提供支持，更在過程中積極給予建議和想法；青年局長顏蔚慈表示，青年局每年針對學生社團的補助超過300案，大部分聚焦於校園社團的成發、社慶，這次行動充分展現了青年不受限的號召力、行動力以及關心社會的同理心，並在有限的資源裡，完成一定水平的創作成果，是年輕人投入社團和公共參與的優秀示範。

「曙光」完整MV可以上高校抗疫大合唱Youtube頻道觀看：https://www.youtube.com/watch?v=G6UbfKsD-GQ；更多關於高校抗疫大合唱公益行動的心路歷程，也將於8月27日晚上7點30分於亞洲電台進行完整分享。

青年 高校 醫護人員

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