快訊

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

數位時代大躍進？陸推「數位人民幣」之虛與實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營疑第3跑道幫鋪總統路 鄭文燦：對口水一笑置之

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃機第三跑道被要求提早5年、在2025年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨桃園市議員黃敬平質疑，行政院長蘇貞昌費心在幫桃園市長鄭文燦打造2024年參選總統的「政治跑道」；鄭文燦今天對此說法不以為然，直言議員不做功課、只會把問政當口水。記者張裕珍／攝影
桃機第三跑道被要求提早5年、在2025年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨桃園市議員黃敬平質疑，行政院長蘇貞昌費心在幫桃園市長鄭文燦打造2024年參選總統的「政治跑道」；鄭文燦今天對此說法不以為然，直言議員不做功課、只會把問政當口水。記者張裕珍／攝影

桃機第三跑道被要求提早5年、在2025年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨桃園市議員黃敬平質疑，行政院蘇貞昌費心在幫桃園市長鄭文燦打造2024年參選總統的「政治跑道」，不然就是蘇自己想選總統；鄭文燦今天對此說法不以為然，直言議員不做功課、只會把問政當口水，「對口水，我是一笑置之啦！」

黃敬平昨天受訪說，看來行政院長蘇貞昌對鄭文燦很好，不知道有沒有問過交通部和林佳龍的意見，不管是什麼原因要提前到2025年完工，他已嗅到濃濃政治味，還酸說鄭屆時若真的當上總統，應該要把蘇貞昌視為國師，畢竟人家為他抬轎抬成這樣。

針對黃敬平的發言，鄭文燦今天早上受訪表示「議員把問政當口水，很可惜」，強調國家建設是要永續經營，不分藍綠，議員說第三跑道是為了他要提前完工，「議員還是要做點功課啦」，跑道做一年不可能完工，還要區段徵收作業等，指議員不做功課、只會口水，不是好的問政態度。

鄭文燦表示，國家建設會跨越任期，以桃園在推動的航空城計畫、綠線捷運來說，擔任市長要有責任感，做完困難的工作，未來的市長才能有開闊的空間去推動建設，「這才是負責任的態度」，並說「昨天的努力、是今天的基礎，也才是明天的希望」，國家建設是一棒接一棒。

鄭文燦 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

桃機第3跑道拚2025完工？鄭文燦：不可能

加碼安心旅遊？ 蘇貞昌沒鬆口：分輕重緩急

搬三國演義嗆馬辦 蘇貞昌：不要唱衰自己

桃機第3跑道拚完工 鄭文燦：不能打破「先建後遷」

相關新聞

桃園機場捷運運量不到去年7成 承租廠商紓困延到年底

桃園機場捷運受疫情實施邊境管制，日運量約5萬多遲未恢復去年水準不到同期7成，桃捷公司自4到8月針對承租廠商辦理紓困減租，...

全台70名高中生創抗疫歌曲「曙光」　上架音樂平台

桃園市青年事務局補助的「高校抗疫大合唱」公益行動，作品「曙光」於7月18日上線Youtube平台。參與歌曲製做的70名學...

藍營疑第3跑道幫鋪總統路 鄭文燦：對口水一笑置之

桃機第三跑道被要求提早5年、在2025年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨桃園市議員黃敬平質疑，行政院長蘇貞...

聖保祿醫院愛心送餐12年 請營養師配餐送便當到長者家

聖保祿醫院愛心送餐邁入第12年，每年送出約1萬5千個便當，現服務36位個案，送餐同時也關心長者生活情況，定期安排醫師到宅...

紅火蟻災情南侵擴大 苗栗縣10鄉鎮市1475公頃淪陷

苗栗縣紅火蟻災情，頭份市一路南侵到銅鑼鄉，10個鄉鎮市通報受害面積1475公頃，最嚴重在頭份市，占了737公頃，還好沒有...

桃園捷運綠線 高架軌道漸成形

桃園捷運綠線高架段首跨橋面版完成，桃園市長鄭文燦昨天到場巡視，他表示，施工團隊近期已完成綠線高架段第一跨橋面版，可看見高...

竹市景點停車費率 下月調漲

新竹市觀光景點包括假日花市、十八尖山、新竹漁港等，9月1日起，停車費率將由20元調整為30元，希望提升停車周轉率，紓解各...

友善環境肥料、資材補助 竹縣可申請

新竹縣有機種植面積175公頃、有機農戶約103戶，縣府配合農糧署辦理友善環境肥料及資材推廣補助計畫，今年獲核定面積共17...

阿婆圓夢披婚紗 羞問漂亮嗎

昨天是七夕情人節，華山基金會苗栗站在南庄鄉為兩對結婚超過50年以上的長輩重新辦一次婚禮，阿婆圓夢穿婚紗，嬌羞問「漂亮嗎」...

歷史建築遭破壞開罰 桃農爭平反

桃園市國立台北科技大學附設桃園農工去年自主通報，校內歷史建築「桃園農工宿舍群」遭人破壞，文化局調查後，認為桃農須負起管理...

桃園虎頭山遺址 初判植物園文化

虎頭山是桃園人的後花園，6年前因工程進行曝露出深厚文化層，意外挖出大量陶片，經台大人類學系協助市府挖掘古遺址，市議員昨天...

桃機第三跑道提前5年完工 藍營質疑：幫鄭文燦鋪總統路

桃園機場第三跑道被行政院要求提早5年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，引發質疑恐怕是為桃園市長鄭文燦量身打造參選總...

熱門新聞

高雄市長就職第二天！蘇貞昌送50億大禮給陳其邁

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。