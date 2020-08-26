藍營疑第3跑道幫鋪總統路 鄭文燦：對口水一笑置之

桃機第三跑道被要求提早5年、在2025年完工，時間點剛好跨越2024年總統大選，國民黨桃園市議員黃敬平質疑，行政院長蘇貞昌費心在幫桃園市長鄭文燦打造2024年參選總統的「政治跑道」，不然就是蘇自己想選總統；鄭文燦今天對此說法不以為然，直言議員不做功課、只會把問政當口水，「對口水，我是一笑置之啦！」

黃敬平昨天受訪說，看來行政院長蘇貞昌對鄭文燦很好，不知道有沒有問過交通部和林佳龍的意見，不管是什麼原因要提前到2025年完工，他已嗅到濃濃政治味，還酸說鄭屆時若真的當上總統，應該要把蘇貞昌視為國師，畢竟人家為他抬轎抬成這樣。

針對黃敬平的發言，鄭文燦今天早上受訪表示「議員把問政當口水，很可惜」，強調國家建設是要永續經營，不分藍綠，議員說第三跑道是為了他要提前完工，「議員還是要做點功課啦」，跑道做一年不可能完工，還要區段徵收作業等，指議員不做功課、只會口水，不是好的問政態度。

鄭文燦表示，國家建設會跨越任期，以桃園在推動的航空城計畫、綠線捷運來說，擔任市長要有責任感，做完困難的工作，未來的市長才能有開闊的空間去推動建設，「這才是負責任的態度」，並說「昨天的努力、是今天的基礎，也才是明天的希望」，國家建設是一棒接一棒。