聖保祿醫院愛心送餐12年 請營養師配餐送便當到長者家

聖保祿醫院愛心送餐邁入第12年，每年送出約1萬5千個便當，現服務36位個案，送餐同時也關心長者生活情況，定期安排醫師到宅看診。考量環保及健康因素，自今年8月起更將傳統紙餐盒，改成適合長輩又兼具健康概念的環保餐盒。

聖保祿醫院自民國98年2月起，為距離醫院車程15分鐘內，獨居無法炊食、非獨居但主要照顧者無法備餐及經濟困難者，由醫院營養師每日調配個別化便當後，再由3位送餐員騎機車送到家。

已連續3年接受聖保祿醫院愛心送餐、現年72歲的吳伯伯，周一至周五中午11點半都會站在租屋前，等著聖保祿醫院社區健康科愛心送餐團隊到來，除了可拿到2個便當，分別為午餐和晚餐，另外還有水果和餅乾。

聖保祿醫院社區健康科邱怡菁護理師表示，台灣已進入高齡化社會，越來越多獨居、行動不便及三餐無法自理的長者，關懷服務是填補政府社會福利資源未照護的地方，還可透過送餐服務，長期關懷弱勢長輩和追蹤健康狀況。