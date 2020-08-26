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聖保祿醫院愛心送餐12年 請營養師配餐送便當到長者家
聖保祿醫院愛心送餐邁入第12年，每年送出約1萬5千個便當，現服務36位個案，送餐同時也關心長者生活情況，定期安排醫師到宅看診。考量環保及健康因素，自今年8月起更將傳統紙餐盒，改成適合長輩又兼具健康概念的環保餐盒。
聖保祿醫院自民國98年2月起，為距離醫院車程15分鐘內，獨居無法炊食、非獨居但主要照顧者無法備餐及經濟困難者，由醫院營養師每日調配個別化便當後，再由3位送餐員騎機車送到家。
已連續3年接受聖保祿醫院愛心送餐、現年72歲的吳伯伯，周一至周五中午11點半都會站在租屋前，等著聖保祿醫院社區健康科愛心送餐團隊到來，除了可拿到2個便當，分別為午餐和晚餐，另外還有水果和餅乾。
聖保祿醫院社區健康科邱怡菁護理師表示，台灣已進入高齡化社會，越來越多獨居、行動不便及三餐無法自理的長者，關懷服務是填補政府社會福利資源未照護的地方，還可透過送餐服務，長期關懷弱勢長輩和追蹤健康狀況。
聖保祿醫院社區健康科簡淑華護理長指出，過去使用的紙餐盒非常方便，但一次性使用增加垃圾量，紙餐盒內層PE聚乙烯材質的淋膜，若遇加熱及高溫恐會溶出乙烯，食用仍有礙健康，因此從8月起，採用高硬度荷蘭甘蔗生機澱粉製作的環保餐盒，沒有傳統塑化溶毒，可蒸、微波、冷凍及進高溫洗碗機，更是可分解材質且對環境友善。
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