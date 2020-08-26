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紅火蟻災情南侵擴大 苗栗縣10鄉鎮市1475公頃淪陷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣10鄉鎮市1475公頃通報紅火蟻災情，最嚴重頭份市737公頃，最南到銅鑼鄉。圖／國家紅火蟻防治中心提供
苗栗縣10鄉鎮市1475公頃通報紅火蟻災情，最嚴重頭份市737公頃，最南到銅鑼鄉。圖／國家紅火蟻防治中心提供

苗栗縣紅火蟻災情，頭份市一路南侵到銅鑼鄉，10個鄉鎮市通報受害面積1475公頃，最嚴重在頭份市，占了737公頃，還好沒有傳出咬傷人事件，縣府農業處籲請民眾發現疑似紅火蟻，應即時通報相關單位，以利進行鑑定及防治工作。

苗栗縣議員黎煥強多次在蟻會質詢關心紅火蟻災害，縣府農業處也發現今年有擴大之勢，最南到銅鑼鄉，後龍鎮苗栗高鐵站區周邊也發現蹤跡，農業處提醒發現疑似紅火蟻，通報管道包括縣政府1999及037-559783、鄉鎮市公所農業課、國家紅火蟻防治中心0800095590。

農業處指出，紅火蟻屬地棲型的螞蟻，體長約0.2至 0.63公分，成熟蟻巢會以土壤堆出高10到30公分、直徑30到50公分蟻塚，新形成的蟻巢約在4到9個月後才會出現成熟蟻塚，因此若發現不一樣的蟻塚出現時必須提高警覺，一般辨識入侵紅火蟻最簡單的就是從蟻巢中存有大小不同個體，用肉眼可看到蟻的前端紅褐、尾部黑色。

紅火蟻繁殖迅速，常常築巢廢耕農地、果園、菜園及草地中，如果被騷擾，則會一湧而出，猛烈攻擊人畜，受紅火蟻叮咬後如火灼傷般疼痛，紅火蟻咬人時，會分泌強性蟻酸，受害者出現類似虎頭蜂叮咬症狀，初期有劇痛，接著皮膚起水泡，並會紅腫發膿，過敏者甚至可能休克。

農業處指出，紅火蟻叮咬，必須冰敷處理，並以肥皂與清水，清洗被叮咬的部位，醫生診斷指示下，使用含類固醇的外敷藥膏或是口服抗組織胺藥劑，緩解搔癢與腫脹的症狀。此外，被叮咬後應防範傷口2次感染，並且避免將膿泡弄破。

萬一發生較劇烈反應，如全身性搔癢、蕁痲疹、臉部燥紅腫脹、呼吸困難、胸痛及心跳加快等症狀，或出現其他特殊生理反應時，必須盡速至醫療院所就醫。

紅火蟻叮咬，必須冰敷處理，並以肥皂與清水，清洗被叮咬的部位，如果發生較劇烈反應，應盡速求醫。圖／國家紅火蟻防治中心提供
紅火蟻叮咬，必須冰敷處理，並以肥皂與清水，清洗被叮咬的部位，如果發生較劇烈反應，應盡速求醫。圖／國家紅火蟻防治中心提供
苗栗縣10鄉鎮市1475公頃通報紅火蟻災情，最嚴重頭份市737公頃，最南到銅鑼鄉。圖／國家紅火蟻防治中心提供
苗栗縣10鄉鎮市1475公頃通報紅火蟻災情，最嚴重頭份市737公頃，最南到銅鑼鄉。圖／國家紅火蟻防治中心提供

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